Tener una tarjeta de crédito, un préstamo personal y algún financiamiento adicional es una situación cada vez más común. Sin embargo, cuando las fechas de pago, las tasas de interés y los montos pendientes comienzan a acumularse, muchas personas encuentran dificultades para mantener una visión clara de sus obligaciones financieras.

El primer paso para recuperar el control suele ser elaborar un registro detallado de todas las deudas vigentes. Esto implica identificar cuánto se debe, cuál es la tasa de interés de cada producto, qué pago mínimo exige y cuánto tiempo falta para liquidarlo. Con esta información, resulta más sencillo establecer prioridades y evitar olvidos que puedan generar cargos adicionales.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mostró que el 76.5% de las personas de entre 18 y 70 años tenía al menos un producto financiero formal. El indicador aumentó 8.7 puntos porcentuales respecto de 2021, una evolución que refuerza la importancia de contar con información para tomar decisiones responsables sobre el crédito y la administración de las deudas

Una alternativa para quienes buscan simplificar la administración

Cuando una persona mantiene varias obligaciones al mismo tiempo, una de las alternativas que suele analizar es la consolidación de deudas. Esta estrategia consiste en agrupar distintos compromisos financieros en un solo crédito, lo que permite gestionar una única mensualidad en lugar de varios pagos dispersos.

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Dentro de este segmento se encuentra Brío, un crédito de consolidación que, de acuerdo con la información proporcionada por la marca, busca simplificar el pago de distintas deudas mediante una sola obligación financiera y condiciones personalizadas según el perfil de cada usuario.

Según la información proporcionada por Brío, el financiamiento ofrece tasas de interés personalizadas de entre 16.9% y 44.9%, definidas de acuerdo con el historial crediticio del solicitante, y una preaprobación inmediata. Los montos disponibles van de 20,000 a 350,000 pesos, con plazos de 12 a 36 meses y sin penalización por pagos anticipados. La marca también señala que no exige aval ni garantías. Estas características están sujetas a evaluación, aprobación y a las condiciones vigentes de contratación.

No obstante, los especialistas advierten que consolidar deudas no significa eliminar los compromisos financieros. Antes de optar por esta alternativa, es importante comparar el costo total del nuevo crédito, revisar el plazo de pago y analizar si efectivamente representa una mejora frente a las condiciones actuales.

Qué aspectos conviene revisar antes de tomar una decisión

Uno de los errores más frecuentes es enfocarse únicamente en la mensualidad. Aunque una cuota más baja puede resultar atractiva, un plazo más largo podría aumentar el monto total pagado al final del financiamiento. Por ello, se recomienda evaluar el costo completo de la operación.

También es importante revisar la capacidad real de pago. Los expertos sugieren calcular cuánto representan las deudas dentro del ingreso mensual y verificar que cualquier nuevo compromiso financiero pueda cubrirse sin afectar gastos esenciales como vivienda, alimentación o servicios básicos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda comparar distintas opciones de crédito, revisar cuidadosamente los contratos y prestar atención al Costo Anual Total (CAT), un indicador que permite conocer de manera más amplia cuánto cuesta un financiamiento.

Administrar varias deudas puede parecer complicado, pero organizar la información y evaluar las alternativas disponibles permite tomar decisiones con mayor claridad. En algunos casos, mantener los créditos por separado será la mejor opción; en otros, simplificar la gestión mediante un esquema de consolidación puede contribuir a mejorar el control financiero. La clave está en analizar cada situación con información completa y objetivos bien definidos.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.