Kapital, plataforma que desarrolla productos y servicios para optimizar las finanzas de las empresas, recibió mejoras en sus calificaciones crediticias por parte de Moody’s Local México y HR Ratings. Moody’s Local México elevó la calificación de depósitos a largo plazo de Kapital a A.mx desde A-.mx, con perspectiva positiva, mientras que HR Ratings asignó la nota HR A+. Ambas evaluaciones consideran de manera integral tanto al banco como a Kapital Casa de Bolsa. De acuerdo con HR Ratings, la cartera total de Kapital alcanzó MXN $23,730 millones de pesos al cierre de 2025. Este dinamismo ha sido acompañado por una base de fondeo estable, con una captación tradicional de MXN $55,735 millones de pesos. La institución financiera que se apalanca con inteligencia artificial, considera que la perspectiva positiva otorgada por Moody’s indica que, de mantenerse los niveles de rentabilidad y capitalización, Kapital podría recibir una nueva mejora en su calificación en el mediano plazo. “Este doble reconocimiento ocurre en un contexto de expansión acelerada, destacando la solidez financiera, la eficiencia operativa y la gestión prudente de riesgos de la institución”, dijo la empresa fundada en 2019 en un comunicado. Kapital asegura que uno de los principales factores detrás de la mejora en la calificación es la fortaleza de capital, pues el índice de capitalización (ICAP) se ubicó en 13.8%, por encima del mínimo regulatorio de 10.5%. Esto favorece un margen sólido para enfrentar escenarios de volatilidad. “Asimismo, la institución mantiene una posición de liquidez robusta, con un Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) de 299.4%, casi tres veces superior al requerimiento regulatorio”, agregó. Asimismo, el índice de morosidad se mantuvo en niveles controlados de 2.5%, incluso en un entorno de crecimiento acelerado. En términos de rentabilidad, la institución reportó un ROA promedio de 2.5% en 2025, nivel competitivo que respalda su capacidad para reinvertir y fortalecer su operación. Kapital Grupo Financiero es uno de los unicornios mexicanos más recientes. En septiembre de 2025 alcanzó una valuación de u$s 1,300 millones de dólares después del cierre de su ronda de financiamiento Serie C por u$s 86 millones, liderada por Tribe Capital y co-liderada por Pelion Ventures, con la participación de Y Combinator, Marbruck Ventures y True Arrow.