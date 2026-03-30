Plata, que en febrero recibió la autorización para operar como banco, celebrará patrocinando un concierto gratuito del tenor italiano Andrea Bocelli en el Zócalo capitalino. La fintech mexicana fundada por Neri Tollardo arrancó su operación como banco el pasado 18 de marzo, iniciando con productos de captación de manera paulatina, con sus clientes de tarjeta de crédito, que ya suman alrededor de 3 millones. “De mi querida Italia para mi querido México, mi compatriota, el Maestro Andrea Bocelli, llega al icónico Zócalo de la Ciudad de México (...) Estamos celebrando que nos hemos convertido en banco y queremos compartirlo con todo México”, mencionó Neri Tollardo, CEO de Banco Plata, en el comunicado que anunció el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo Capitalino, que será acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería. No es la primera marca que celebra un hito con un concierto gratuito en la plancha del Zócalo. Recientemente Grupo Modelo hizo lo propio para festejar sus 100 años en el mercado con un concierto de la cantante colombiana Shakira en febrero pasado. El evento será con la colaboración del Gobierno de la Ciudad de México que hará posible el acceso gratuito a este espectáculo de talla internacional que se celebrará el próximo sábado 18 de abril a las 19:00 horas en la plancha del Zócalo. Además de Banco Plata, TelevisaUnivision también es patrocinador del evento. Para Plata esta velada no es solo un concierto, sino una apuesta por la democratización de la cultura. “Reafirmando así el compromiso del sector financiero con el bienestar y el acceso al arte para todas las familias mexicanas”. En el marco de su aniversario treinta de carrera, Andrea Bocelli encabezará el concierto, acompañado de un artista mexicano que pronto será revelado. Banco Plata (antes Plata Card) inició operaciones en 2022. Llegó al mercado mexicano para competir con opciones como Nu, Ualá o Klar. En la época de la guerra de tasas de rendimiento para captar clientes, la fintech se distinguió por ofrecer meses sin intereses en prácticamente todas las compras por una pequeña comisión (no tan común en neobancos) y un agresivo 15% de cashback. En marzo de 2025, Plata alcanzó el estatus de unicornio, lo que lo unió al selecto grupo de startups mexicanas con este título, que parecía inamovible desde 2022. Alcanzó una valuación de u$s 1,500 millones de dólares tras una ronda Serie A de u$s 160 millones de dólares, liderada por Kora.