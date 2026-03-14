De Taylor Swift a BTS y de Bad Bunny a festivales y recitales de todo tipo, la industria de los conciertos arrastra el mismo problema: bots y revendedores que compran miles de boletos en segundos y dejan fuera a los fans reales. Pero desde el corazón mismo de la región, se lanza una iniciativa que intenta cambiar esa dinámica con un concepto poco común en el mundo del entretenimiento: boletos disponibles únicamente para humanos verificados. La plataforma de identidad digital World ID, en colaboración con la plataforma de fans Mundo Arjona, de la empresa Be Smart Mobile, anunció el lanzamiento en México de una preventa exclusiva para personas verificadas, aplicada al concierto que el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ofrecerá el 20 de diciembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. La dinámica es simple: los fans que hayan verificado su identidad digital con World ID en los últimos 30 días podrán acceder a un código único para comprar hasta dos boletos durante la preventa especial. La idea busca atacar un problema estructural del mercado. Según datos de la firma de ciberseguridad Imperva, hasta 86.5% del tráfico en sitios de ticketing proviene de automatización, lo que permite que programas informáticos compren grandes cantidades de boletos para reventa. Frente a ello, World ID funciona como una credencial digital que permite demostrar que un usuario es una persona única y real, sin compartir datos personales. En teoría, esto evita que bots o redes automatizadas participen en la compra de entradas. El concepto de verificación de fans no es completamente nuevo: plataformas como Ticketmaster han implementado esquemas de registro previo para eventos de alta demanda. Y la firma InCode montó la plataforma oficial de la Liga MX BBVA de verificación de público asistente a los estadios, FanID. La diferencia con el sistema de World ID es el uso de identidad digital verificable, una tecnología que empieza a ganar terreno en internet. El proyecto detrás de esta tecnología es impulsado por la empresa tecnológica Tools for Humanity, vinculada al ecosistema del empresario tecnológico Sam Altman. La iniciativa apunta a una tendencia más amplia: el desarrollo de sistemas que permitan demostrar que un usuario es humano en internet, en un contexto donde la inteligencia artificial y los bots automatizados son cada vez más comunes. Cabe mencionar que una iniciativa relacionada con World ID (Worldcoin) estuvo en el ojo del huracán por el riesgo de filtraciones de los datos biométricos de las personas que habían vendido su información a la empresa. Otro elemento llamativo es el lugar donde se prueba el modelo. Latinoamérica se ha convertido en un laboratorio para este tipo de iniciativas. En la industria del entretenimiento es poco común que innovaciones en ticketing se prueben primero en la región; normalmente estos experimentos se realizan en Estados Unidos o Europa. Sin embargo, la fuerte base de fans de Arjona en América Latina y el desarrollo de comunidades digitales alrededor del artista han permitido ensayar este esquema en países de la región antes de expandirlo a otros mercados.