Banco Plata alista el lanzamiento de nuevos productos financieros, incluidos servicios de captación, tras recibir la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como institución bancaria en México, con lo que también prevé contribuir a los objetivos del Plan México para ampliar el acceso al financiamiento y la inclusión financiera, dijo Neri Tollardo, CEO y cofundador de Banco Plata, en entrevista en exclusiva a El Cronista. La autorización concluyó un proceso regulatorio que se extendió por tres años y permitirá a la institución ampliar su oferta más allá de su tarjeta de crédito, aunque su estrategia seguirá centrada en el desarrollo de productos digitales con énfasis en tecnología, experiencia de usuario y servicio al cliente. “La estrategia no cambia porque el objetivo ha sido ser banco desde el inicio. Claramente va a cambiar la gama de productos que podemos ofrecer y la estrategia de marketing, porque ya podemos llamarnos banco”, afirmó. Rumbo a la Convención Bancaria 89, la institución previó comenzar a operar formalmente como banco entre la segunda mitad de marzo y principios de abril, marcando el inicio de una nueva etapa dentro del sistema financiero mexicano. Banco Plata operará bajo un modelo completamente digital, sin sucursales físicas, con atención a clientes las 24 horas mediante vía telefónica y chat dentro de su aplicación. Su infraestructura tecnológica fue desarrollada internamente, incluyendo su core bancario, sistema de gestión de clientes y aplicación móvil, lo que le permite agilizar procesos y ofrecer soluciones inmediatas. “Tener la licencia es el fin del inicio. Ahora empezamos realmente a hacer negocio, levantaremos más recursos e invertiremos mucho más porque hay mucho más por hacer”, señaló Tollardo. Actualmente, la institución cuenta con 3 millones de clientes activos, alcanzados principalmente a través de su oferta de crédito. La tarjeta de crédito continuará siendo el principal producto de la institución, aunque la licencia permitirá incorporar cuentas y otros servicios financieros, lo que le permitirá competir directamente con bancos tradicionales y neobancos. “El reto seguramente será diferenciar el producto porque ya hay neobancos que remuneran depósitos muy bien. Queremos competir en producto, experiencia de usuario y beneficios para que los clientes nos elijan”, explicó. Añadió que el objetivo es que sus productos se conviertan en una de las principales herramientas financieras de los usuarios. Además, entre 15 y 20% de las tarjetas que emite cada mes se otorgan a personas sin historial crediticio, lo que contribuye a ampliar el acceso al sistema financiero. Tras alcanzar los 3 millones de usuarios con productos de crédito, la institución anticipó un crecimiento acelerado conforme incorpore nuevos servicios bancarios. “Llegamos a 3 millones de clientes con un producto de crédito como la tarjeta. Podemos multiplicar nuestra base de clientes varias veces, dos, tres, seis o diez veces, dependiendo de la demanda”, afirmó. El directivo agregó que la empresa ya cuenta con varios productos en desarrollo que serán lanzados durante este año y que contribuirán a ampliar el acceso a servicios financieros. Banco Plata ha invertido más de u$s 1,500 millones en México y prevé incrementar sus recursos tras obtener la autorización bancaria, en una nueva etapa enfocada en el crecimiento y expansión de su operación. Tollardo señaló que el modelo fue diseñado para ser resiliente ante distintos ciclos económicos, en un entorno de tasas elevadas e incertidumbre, y que la licencia permitirá acelerar el desarrollo del negocio en el país.