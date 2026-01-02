La ANPACT recibió el sello Hecho en México por parte de la Secretaría de Economía.

En esta noticia Año para el olvido

Al final de un 2025 que fue catastrófico para la industria, en el que las ventas internas cayeron casi 54% y las exportaciones se desplomaron 30.5% anual, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) recibió el distintivo “Hecho en México” de la Secretaría de Economía.

El organismo informó que recibió el distintivo que forma parte de la política pública de fortalecimiento industrial impulsada por el Gobierno de México y sitúa al sector de vehículos pesados dentro del grupo de industrias con mayor peso tecnológico y capacidad exportadora.

La ANPACT recibió el sello Hecho en México de la Secretaría de Economía. Cortesía ANPACT

“Al momento de su otorgamiento, el distintivo había sido autorizado a más de 600 empresas y cerca de 2,000 productos de distintos sectores productivos”, detalla la información de la ANPACT, que agrupa a 15 armadoras con operaciones en México, cuya actividad genera más de dos millones de empleos directos e indirectos, aporta alrededor del 4.7% del PIB nacional y mantiene a México como líder mundial en exportación de tractocamiones.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la ANPACT, señaló que el distintivo representa un mensaje de confianza para socios comerciales y un reconocimiento al trabajo de miles de personas que participan en la manufactura nacional.

“Hablar de ‘Hecho en México’ es hablar de capacidad productiva, calidad y compromiso con estándares internacionales que hoy distinguen a nuestra industria”, afirmó.

La ANPACT recibió el sello Hecho en México por parte de la Secretaría de Economía. Cortesía ANPACT

El directivo subrayó que, ante los ajustes comerciales que vive Norteamérica, contar con certificaciones de origen y calidad fortalece el valor agregado de la manufactura mexicana.

“La industria de vehículos pesados seguirá enfocada en consolidar su competitividad, impulsar el mercado interno y fortalecer el desarrollo regional”, puntualizó.

Año para el olvido

De las 15 marcas armadoras que tienen presencia en México, solo 3 lograron un crecimiento y no de forma general, sino en segmentos específicos en lo referente a ventas al mayoreo.

La que tuvo el comportamiento positivo más grande fue la japonesa Isuzu, que hasta noviembre de 2025 logró vender 8 camiones de pasajeros en México, lo que representó un incremento de 300% en comparación con el año anterior.

En segundo sitio destaca la venta de tractocamiones de carga de la marca china, Foton, que logró un incremento anual de 66.3%, al colocar 286 unidades en los primeros 11 meses del año.

Finalmente, la estadounidense Mack registró un alza de 82.7% en la venta de tractocamiones de carga en el lapso de referencia, al colocar 254 unidades en el año.

La industria fue severamente afectada por el parón económico de México, a lo que se sumó la política económica impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a lo que se suma la reducción de la plantilla de las armadoras en México, de acuerdo con el propio Rogelio Arzate.