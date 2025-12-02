En materia económica, el año entrante presenta distintos riesgos para la economía mexicana, pero el mayor es la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), principalmente a partir de las constantes violaciones al protocolo y la ley por parte de Donald Trump, coinciden especialistas de Banamex.

Trump quiere que México y Canadá "se agachen" en la negociación del TMEC, dice especialista de Banamex. EFE / EPA / JIM LO SCALZO / POOL

Nydia Iglesias, directora de Análisis Político de Banamex, mencionó en conferencia de prensa que “el principal factor que debilita a México en la negociación del TMEC es la posición radical del presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.

La revisión va a ser “ruda”, pues el mandatario estadounidense no considera que la firma del acuerdo haga que los tres países sean iguales, y desde esa percepción que tiene de superioridad, quiere obligar a “agacharse” a las otras dos economías, señaló la experta.

“(La negociación será) rudísima desde la asimetría… Estados Unidos va a exigir que quienes se sienten a la mesa acepten condiciones disminuidas si quieren mantener la relación especial que implica el tratado”, dijo Iglesias.

Las tres economías de América del Norte iniciaron el proceso de revisión del TMEC en septiembre, a partir de las consultas hechas a los actores del mercado, quienes están presentando sus inquietudes, quejas y sugerencias, mismas que serán llevadas a la mesa de revisión a partir del 1 de julio del año que entra, cuando los tres países iniciarán el proceso de negociación.

En la conferencia de prensa de Banamex, Iván Arias, analista del banco, señaló que la revisión del TMEC será afectada por factores internos y coincidió en señalar el riesgo que representa Trump.

“Es bastante impredecible lo que pueda ir determinando el poder ejecutivo en Estados Unidos”, aunque dijo que la probabilidad de un rompimiento del acuerdo es muy poco probable.

Descartan impacto en competitividad

Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Banamex, anticipó que pese a la dificultad que implica la renegociación del TMEC, será muy complicado que México pierda ventajas competitivas frente a otros países que no tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos.

“Lo que ocurra en la renegociación no va a quitar la ventaja competitiva de México, pero sí la puede debilitar y por lo tanto, si ya solo hablamos de los siguientes dos o tres años, veríamos que las ganancias de participación a las que estamos apostando en nuestros pronósticos de participación de mercado de las exportaciones mexicanas, se darían en mucho en menor medida”, admitió.

El especialista dijo que México dejó pasar una oportunidad de ganar terreno en el mercado estadounidense entre 2018 y 2019, cuando se impusieron aranceles a China, debido, justamente, a la reestructuración del TMEC.

Subirá el tipo de cambio

Para Paulina Anciola, subdirectora de Análisis Económico de la institución financiera, la incertidumbre que generará la revisión del acuerdo comercial de norteamérica será un factor que presionará al peso.

En este sentido, para el año entrante, la analista prevé que el tipo de cambio cierre en MXN $19.40 por cada dólar, aunque reconoció que hay factores que pueden afectar este pronóstico.