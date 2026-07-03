Entre los indicadores que mostraron un mejor desempeño está la situación actual de la economía del hogar.

En esta noticia Pesimismo de largo plazo

Los consumidores mexicanos se mostraron ligeramente optimistas en junio, pues la mayoría de los indicadores de confianza del consumidor mostraron un incremento mensual.

El cambio de tendencia coincide con el inicio del mundial de futbol, que arrancó el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con datos del Inegi, la confianza del consumidor se ubicó en 43.8 puntos. Si bien el indicador se mantiene por debajo de la zona de crecimiento, mostró un avance mensual de 0.4 enteros.

Entre los indicadores que mostraron un mejor desempeño está la situación actual de la economía del hogar comparada con la de hace 12 meses, pues empieza a mostrar optimismo. El indicador tuvo un avance mensual de 1.2 puntos en comparación con el mes pasado, y se ubicó en 51.1 unidades, situación que apunta al crecimiento.

Sin embargo, los mexicanos tienen menor confianza sobre el futuro de la economía del hogar para el año entrante, pues el indicador se ubicó en 56.4, aunque se mantiene en expansión.

“Los datos de junio de 2026 muestran una recuperación mensual para la mayoría de los componentes de la confianza del consumidor tras varios meses de deterioro”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

Pesimismo de largo plazo

Pese a los buenos resultados en la comparación mensual, la comparación de los indicadores con el año pasado se mantiene en terreno negativo y acumula una racha de 18 meses a la baja.

“En la comparación anual la mayoría de los componentes continúa a la baja y acumula rachas prolongadas de caídas, lo que refleja que los consumidores todavía perciben una situación económica más débil que la de hace un año”, comentó Siller Pagaza.

La caída más profunda en la comparación anual es en el apartado “Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual”, con una baja de 4.4 puntos anuales. Así el indicador se ubicó en 43.7 enteros.

También la situación económica actual del país comparada con la del año pasado tuvo una fuerte caída, con un resultado de -3.4 puntos. En este sentido, el indicador se ubica en 37.5 enteros.