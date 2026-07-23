Para millones de adultos mayores en México, la Pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) constituye una de sus principales fuentes de ingresos tras concluir su vida laboral. Sin embargo, aunque este beneficio está protegido por la legislación, existen motivos por los cuales te pueden suspender el pago o cancelar el apoyo económico.

El organismo señaló que estas medidas no se aplican de manera automática ni discrecional, sino que responden a causas previstas en la normativa vigente. Aun así, muchos pensionados desconocen estos supuestos hasta que reciben un requerimiento o una resolución por parte del Instituto.

De cara a agosto, especialistas en materia de seguridad social aconsejan a los beneficiarios verificar que su información y documentación se encuentren en regla, ya que ciertas irregularidades pueden poner en riesgo la continuidad de la pensión e, incluso, derivar en la obligación de reintegrar recursos.

¿En qué casos el IMSS puede suspender o cancelar una pensión?

La legislación contempla diversos escenarios en los que el IMSS puede revisar, suspender o retirar una pensión, dependiendo del tipo de beneficio que reciba el asegurado.

Presentar documentación o información falsa

Uno de los motivos más serios es comprobar que la pensión fue obtenida mediante datos incorrectos o documentos alterados.

Entre las irregularidades que pueden detectarse se encuentran:

Semanas de cotización simuladas

Salarios reportados de manera indebida para incrementar el monto del beneficio

Cualquier otro dato falso utilizado durante el trámite

Si el IMSS acredita estas anomalías, puede cancelar la pensión e iniciar el procedimiento para recuperar los recursos entregados.

No acreditar la supervivencia cuando corresponde

En algunos casos, principalmente cuando el pensionado reside fuera del país, el Instituto solicita un trámite de comprobación de supervivencia para confirmar que el beneficiario continúa con vida.

Si este requisito no se cumple dentro de los plazos establecidos, el pago puede quedar suspendido hasta que la situación sea regularizada.

Recuperación de la capacidad laboral en pensiones por invalidez

Quienes reciben una pensión por invalidez están sujetos a evaluaciones médicas periódicas.

Si los especialistas del IMSS determinan, mediante revisiones oficiales, que la persona recuperó la capacidad para trabajar y ya no cumple con las condiciones que dieron origen a la pensión, el beneficio puede dejar de otorgarse.

Contraer matrimonio en algunos casos de pensión por viudez

Los beneficiarios de una pensión por viudez también deben considerar las condiciones bajo las que fue otorgado el apoyo.

Dependiendo del régimen aplicable, volver a casarse puede implicar la pérdida del derecho a continuar recibiendo la prestación, por lo que se recomienda revisar previamente las disposiciones correspondientes.

Realizar actividades laborales incompatibles

Otra causa de suspensión puede presentarse cuando el pensionado desempeña actividades que resultan incompatibles con el tipo de pensión que percibe, especialmente en los casos de invalidez.

No obstante, el IMSS aclara que esto no ocurre en todos los regímenes. Por ejemplo, quienes reciben una pensión por cesantía en edad avanzada o por vejez pueden reincorporarse al mercado laboral bajo determinadas condiciones establecidas por la legislación.

Situaciones que deben notificarse al IMSS

El IMSS recuerda que el fallecimiento del titular debe informarse de inmediato. Continuar cobrando una pensión después de la muerte del beneficiario constituye una conducta ilegal que puede dar lugar a sanciones y a la devolución de los recursos recibidos de manera indebida.

Antes de cancelar definitivamente una pensión, el organismo suele iniciar un procedimiento para que el beneficiario pueda presentar documentación, pruebas o aclaraciones. Por ello, mantener actualizados los datos personales y atender cualquier notificación oficial resulta fundamental para evitar interrupciones en el pago del beneficio.