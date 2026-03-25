Por segundo día consecutivo, las acciones de Orbia Advance Corporation subieron acumulando un alza de 5.7% en la Bolsa Mexicana de Valores tras darse a conocer que México impuso una cuota antidumping a ciertas importaciones de PVC provenientes de EE.UU. De acuerdo con una publicación del Diario Oficial de la Federación, las importaciones de este material —utilizado en la fabricación de tuberías, ventanas, películas de empaques, botellas— deberán pagar una tarifa de u$s0.6315 por kilogramo. La publicación refiere que la imposición es resultado de una investigación que encontró prácticas de discriminación de precios. Además, refiere que la investigación fue a solicitud de Orbia. “La Secretaría concluyó que existen elementos suficientes que sustentan de manera preliminar que, durante los periodos analizados e investigados, las importaciones de PVC suspensión originarias de los Estados Unidos se realizaron en condiciones de discriminación de precios y causaron daño material a la rama de producción nacional del producto similar”, se lee en el DOF. Además, destaca que las importaciones desde EE.UU, representaron cerca del 98% del total, mismas que golpearon las ventas al mercado interno en 3% en el periodo investigado, que abarcó desde 2021 y hasta septiembre de 2024, y 45% en el periodo analizado. “El establecer dichas medidas compensatorias tiene por objeto corregir la distorsión en los precios generada por la concurrencia de importaciones al mercado nacional a precios en condiciones de dumping”, señala el documento oficial. Esta medida afectará a exportadores como Formosa Plastic, Oxy Vinils y Westlake Chemicals; sin embargo, será temporal debido a que se abrirá un periodo para que los interesados presenten pruebas complementarias antes de que la dependencia dé a conocer la resolución final. Orbia mantiene operaciones en PVC a través de su división Polymer Solutions mismo que representa cerca de 30.8% de los ingresos totales. Al cierre de 2025, mostró un decremento de 4% a u$s2,420 millones, con un flujo operativo (EBITDA) de u$s248 millones, esto fue una contracción de 30%, de acuerdo con el documento financiero. Analistas de Barclays mantienen una recomendación Neutral para las acciones de Orbia con un potencial de crecimiento de 10.4% para los próximos 12 meses, esto es un precio objetivo de 23 pesos por unidad.