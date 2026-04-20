El optimismo por una rápida implementación de la nueva Ley del Mercado de Valores ha chocado con la realidad de los tiempos de ejecución. Pese a la urgencia por dinamizar al mercado bursátil local, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) proyecta que la llegada de la primera emisora bajo el esquema simplificado ocurrirá, en el mejor de los escenarios, hasta el año 2027. Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB, reconoció que, aunque el marco legal ya está “afinado” y las autoridades han prometido avances sustanciales en productos estructurados (CKDS simplificados) para finales de este año, el proceso de maduración para ver ofertas públicas en el mercado aún tomará tiempo. Contradictoriamente a lo que representa esta reforma, desde 2024 el mercado se mantiene en vilo con la llegada de la primera empresa bajo estas nuevas condiciones que buscan disminuir tiempos de espera y costos para lograr debutar en el mercado bursátil. En la segunda mitad de 2025, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, Jorge Alegría, dijo ante inversionistas que, dentro del listado de empresas que buscaban salir al mercado, se alistaba la llegada de una bajo la modalidad simplificada. Acompañado por Roberto Cano, director general de Fondos de Inversión, García Pimentel destacó que el problema de México no es la falta de inversionistas. Destacó que el sistema bursátil cuenta hoy con 49 millones de cuentas, un crecimiento exponencial frente a los 3 millones de hace seis años. Sin embargo, el reto sigue siendo la oferta. Mientras la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) busca que invertir sea “tan fácil como comprar un café”, la industria admite que la migración de empresas medianas hacia el mercado de valores aún requiere un desarrollo del sistema de financiamiento que no se consolidará antes del cierre de la presente administración. Respecto al reciente anuncio de que la liberación de EE.UU. para la liquidación de CiBanco, García Pimentel fue tajante al explicar que el patrimonio de los clientes está a salvo, a diferencia de los modelos bancarios tradicionales. Por un lado, por la segregación de activos, ya que los clientes no forman parte del capital de riesgo de la casa de bolsa. “En los casos de las casas de bolsa que fueron afectadas, los activos de los inversionistas ni uno perdió un centavo”, aseguró García Pimentel. Además, dijo que el modelo bursátil ofrece a los usuarios un 100% de seguridad. Finalmente, el presidente de la AMIB expresó su preocupación por las nuevas facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas sin orden judicial, advirtiendo que, aunque confían en un uso prudente contra el crimen organizado, la medida genera incertidumbre sobre el debido proceso y la presunción de inocencia en el sector financiero.