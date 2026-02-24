El posible holding entre Volaris y VivaAerobus está bajo revisión por parte de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que reconoció estar evaluando el potencial impacto en rutas y asignación de capacidad, aunque aún sin una postura definitiva. Durante su llamada con analistas, la administración señaló que la eventual consolidación de las dos principales aerolíneas de bajo costo del país sigue en fase de análisis, particularmente en lo referente a distribución de rutas, frecuencias y asignación de asientos. “Seguimos evaluando el posible impacto”, dijeron directivos en llamada con analistas. De acuerdo con una presentación a inversionistas, el aeropuerto de Monterrey —principal activo de OMA— es uno de los hubs más relevantes tanto para Volaris como para VivaAerobus. Cualquier reconfiguración operativa podría impactar en ajustes en frecuencias, rutas o estrategias de expansión. En diciembre de 2025, ambas aerolíneas anunciaron un acuerdo para conformar un grupo mexicano bajo una estructura de sociedad controladora denominada Grupo Más Vuelos, operación que aún está sujeta a aprobaciones. “Si consideramos la fusión de ambas operaciones, Grupo Más Vuelos presentaría un incremento de 7.1% en sus operaciones totales, con tendencias positivas tanto en el segmento nacional (+6.6%) como en el internacional (+7.1%), además de que las tendencias en la operación muestran una mayor estabilidad”, dijo previamente Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en Valmex. Se espera que sea en diciembre de este año cuando los reguladores emitan una resolución sobre la propuesta de ambas aerolíneas de bajo costo. Por otro lado, OMA detalló sus planes de inversión. El mantenimiento mayor representará aproximadamente 17% del total del Plan Maestro de Desarrollo para los próximos cinco años, con provisiones estimadas en alrededor de 400 millones de pesos anuales para 2026. La estrategia se concentra en fortalecer los ingresos comerciales. La compañía prevé abrir una nueva área comercial en la Terminal A del aeropuerto de Monterrey a mediados del próximo año. Una vez en operación, estima que el gasto por pasajero podría aumentar entre 10% y 15% en términos reales anualizados. El efecto se reflejaría hacia 2028. Asimismo, la administración confirmó el desarrollo de una nueva área comercial en la terminal de Culiacán, cuya apertura está prevista para finales de este año. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, OMA reportó un incremento de 3.5% en la utilidad neta mayoritaria, que ascendió a 1,222 millones de pesos. Los ingresos, en contraste, mostraron una ligera contracción de 0.04%, de acuerdo con su reporte financiero. En el mercado, la reacción fue negativa. Las acciones de la empresa, listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, cayeron 3.8% para cotizar en 271.87 pesos por unidad (14:25 horas, Ciudad de México), ligando su segunda jornada consecutiva a la baja.