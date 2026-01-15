Las acciones de los grupos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) —Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)— cuentan con una combinación de catalizadores que podría impulsar su desempeño bursátil en los próximos 12 meses, con alzas potenciales de hasta 14%, de acuerdo con un análisis de Monex.

En un reporte sectorial, los estrategas de la casa de bolsa identifican una mejora gradual en el entorno operativo de las emisoras, impulsada por la recuperación del tráfico de pasajeros, la normalización de la conectividad internacional y la expansión de rutas hacia Norteamérica. En este contexto, Monex estima crecimientos en tráfico de 3.9% para ASUR y de 5.1% tanto para GAP como para OMA.

A estos factores se suma una valuación sectorial atractiva, así como el perfil defensivo de los grupos aeroportuarios, respaldado por una sólida generación de flujo de efectivo y una política consistente de dividendos. El análisis también destaca la reciente reconfiguración del sector aéreo en México, tras el acuerdo anunciado entre Volaris y Viva Aerobus, que podría fortalecer el tráfico internacional y mejorar la conectividad regional.

Uno de los principales catalizadores identificados es el impacto del Mundial 2026, evento para el cual México será sede en tres ciudades. Monex estima que la justa deportiva podría atraer hasta 5.5 millones de visitantes, con una derrama económica de entre u$s1,800 millones y u$s3,000 millones, un impulso que los analistas califican como “sin precedentes” para el sector aeroportuario.

“Anticipamos factores aditivos de valor a la demanda por tres vías: un mayor flujo de turistas hacia las sedes mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey); un incremento en el tráfico de conexión entre ciudades norteamericanas; y un aumento en los viajes intra-México de aficionados y viajeros corporativos”, se lee en el documento.

En perspectiva histórica, los estrategas destacan que, en los últimos 10 años, ASUR, GAP y OMA han mostrado una elevada resiliencia frente a choques macroeconómicos y sanitarios. Aun en entornos retadores, las emisoras registraron crecimiento orgánico y concretaron adquisiciones estratégicas que les permitieron diversificar su exposición geográfica y su portafolio de servicios.

“Visualizamos valor ante un crecimiento con margen de mejora, en un entorno favorecido por las sinergias de las aerolíneas locales y con el factor adicional del Mundial de 2026, con México como sede en tres ciudades”, subraya Monex.

En el frente turístico, datos de la Secretaría de Turismo indican que entre enero y octubre de 2025 arribaron al país 38.4 millones de turistas, un crecimiento de 5.8% anual, lo que generó una derrama de divisas por u$s28,218 millones, equivalente a un aumento de 6.5%. Los analistas apuntan que la llegada de visitantes internacionales no se limitará a las sedes mundialistas, ya que muchos viajeros utilizarán estos aeropuertos como punto de entrada para desplazarse a destinos clave como Cancún y Los Cabos.

Con base en estos supuestos, Monex estima un precio objetivo de 275 pesos por acción para OMA, lo que implica un potencial de alza de 16.36%. Para GAP, proyecta un incremento de 2.75%, hasta 480 pesos por título, mientras que para ASUR prevé un avance de 14.55%, con un precio objetivo de 650 pesos por acción.

No obstante, la firma también advierte sobre desafíos en materia regulatoria y de capacidad operativa, que exigirán disciplina y eficiencia.

“El 2026 podría marcar un punto de inflexión en términos de eficiencia y agilidad operativa para capitalizar plenamente la rentabilidad del sector”, dice el reporte.