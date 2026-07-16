En esta noticia Consumo de Japón

La renovada crisis petrolera en Medio Oriente levantó las alertas en Japón, que enfrenta una crisis de abasto del hidrocarburo, debido al nuevo cierre del Estrecho de Ormuz, derivado del reinicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

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Pero curiosamente, uno de los salvavidas de la nación del sol naciente es una empresa cuya producción petrolera está en declive y con una política energética enfocada a reducir la exportación de crudo para centrarlo en la producción de derivados, como la gasolina o el diésel.

Para aliviar temporalmente la crisis petrolera que enfrenta Japón, Pemex mandó un buque con capacidad de un millón de barriles a Japón, mismo que llegará este viernes a la refinería de Yokkaichi, en el centro del país asiático para llegar a su destino final, que corresponde a la refinería de Chiba, cerca de la capital nipona.

De acuerdo con la agencia Reuters, el Ministerio de Economía Comercio e Industria de Japón informó sobre el envío petrolero este miércoles en un comunicado.

El envío de crudo de México hacia Japón fue pactado desde abril de este año, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

Consumo de Japón

Japón se ubica dentro de los siete países que consumen más petróleo en el mundo, con un estimado de 3.14 millones de barriles diarios, por lo que el envío desde México, en caso de que alcance un millón de barriles, solo cubriría la tercera parte de un día de actividad en materia de hidrocarburos de la nación oriental.

Un problema recurrente en el país asiático es su alta dependencia a las importaciones de hidrocarburos, pues actualmente requiere traer de otros países el 97% de su consumo diario.

La guerra entre Estados Unidos e Irán representa un grave problema para Japón, pues aproximadamente 95% de sus importaciones provienen de Oriente Medio, según estimaciones de la Agencia de Recursos Naturales y Energía de ese país.