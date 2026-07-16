Petróleos Mexicanos (Pemex) incrementó 14.3% los recursos destinados al pago de beneficios a sus empleados, concepto que comprende principalmente las obligaciones laborales de la empresa, como pensiones, jubilaciones y otras prestaciones, durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con los estados consolidados de flujo de efectivo de la petrolera, entre enero y marzo de este año desembolsó MXN$ 19,419 millones por este concepto, frente a los 16,994 millones registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representó un aumento de 2,425 millones.

El incremento ocurrió mientras los ingresos por ventas y servicios retrocedieron 7.6% anual, al ubicarse en MXN$ 365,696 millones, debido principalmente a una menor comercialización de petróleo crudo para exportación. En ese mismo periodo, la empresa cerró con una pérdida neta de MXN$ 45,993 millones.

Crecen las obligaciones laborales

El rubro de beneficios a los empleados forma parte de los estados consolidados de flujo de efectivo y concentra los recursos que Pemex destina al cumplimiento de sus compromisos laborales.

Aunque la empresa no detalla las causas del incremento en este concepto, en su reporte financiero precisa que el costo de ventas incorpora el costo neto del periodo asociado a beneficios para los empleados, como parte de sus gastos de operación.

Reduce deuda, pero mantiene elevada carga laboral

Mientras aumentó el gasto en beneficios para sus trabajadores, Pemex continuó reduciendo su deuda financiera.

Al cierre de marzo de 2026, ésta se ubicó en MXN$ 1.43 billones, equivalente a alrededor de u$s 79,000 millones, una disminución de 6.8% respecto al cierre de 2025, resultado de amortizaciones y de su estrategia de disciplina financiera.

Pese a ese avance, el mayor desembolso en beneficios para los empleados refleja que estos compromisos continúan absorbiendo una parte importante del flujo de efectivo de la petrolera, incluso en un entorno de menores ingresos y resultados negativos.