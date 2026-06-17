Ciertos sectores de la población tendrán la oportunidad de llevar a cabo la verificación vehicular sin ningún costo, eliminando de forma permanente la obligatoriedad del pago del holograma y la prueba de emisiones. Esta medida tiene como objetivo fomentar el cumplimiento de las normativas ambientales, sin afectar la estabilidad económica de los grupos más desfavorecidos.

A pesar de que el programa de verificación es de carácter obligatorio para poder circular legalmente, las autoridades han implementado mecanismos de exención económica para asegurar que todos los vehículos mantengan sus emisiones bajo control sin que esto represente una carga financiera para determinados conductores.

Luz verde para la reforma de tránsito: ya no habrá multas fijas ni duras sanciones para los conductores de este estado (foto: archivo).

Conoce los requisitos para hacer este trámite sin gastar dinero. Ten en cuenta las disposiciones vigentes a nivel nacional.

Quiénes califican para la verificación gratuita

Los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos gozan de la ventaja de estar exentos de cualquier pago, así como de las limitaciones de movilidad durante situaciones de elevada contingencia ambiental.

El acceso a la verificación gratuita no se extiende de manera generalizada, sino que se destina a grupos específicos dentro de la sociedad. Los principales beneficiarios son las personas con discapacidad y los adultos mayores que cuenten con credencial vigente de instituciones como el INAPAM, siempre que el vehículo esté registrado a su nombre.

Proceso y documentación necesaria para verificación vehicular

El proceso de verificación vehicular se define como una inspección técnica rigurosa que abarca la medición de gases contaminantes tales como el monóxido de carbono, los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno, además de incluir una pronta revisión físico-mecánica destinada a asegurar la operatividad adecuada del motor y del sistema de escape.

Al lograr la aprobación de la evaluación, el conductor obtiene el distintivo o holograma correspondiente que valida el cumplimiento de las normativas oficiales. Para aquellos beneficiarios que acceden a la gratuidad, el sistema efectúa un descuento automático del 100% al momento de concertar la cita en el portal oficial de cada entidad federativa.

Para poder beneficiarse de esta disposición, los solicitantes deberán presentar la documentación original que respalde su condición de adulto mayor o persona con discapacidad, junto con la tarjeta de circulación vigente del año 2026.

Las autoridades han enfatizado que el beneficio de gratuidad se aplica exclusivamente durante el plazo establecido en el calendario oficial.

En caso de que el propietario efectúe la verificación de manera extemporánea o fuera de los plazos establecidos, perderá el subsidio correspondiente y estará obligado a abonar la multa que derive de su incumplimiento.