Trámite de la residencia permanente en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que las personas con visas temporales que busquen obtener la residencia permanente, conocida como Green Card, deberán salir del país para iniciar el proceso de solicitud.

De acuerdo con un memorando emitido por la agencia, los titulares de visas de estudiante, turista o trabajo temporal ya no podrán gestionar, de manera general, un ajuste de estatus migratorio mientras permanezcan en territorio estadounidense.

Estados Unidos advierte sobre errores migratorios que pueden negar la entrada al país (foto: archivo).

USCIS señaló que únicamente en circunstancias extraordinarias, y bajo criterio discrecional de las autoridades migratorias, se permitirá que el trámite continúe mientras el solicitante permanezca en Estados Unidos.

Trámite de la Green Card en Estados Unidos

Hasta ahora, muchos migrantes con estatus temporal podían solicitar la residencia dentro del país cuando cumplían ciertos requisitos, ya fuera por matrimonio, motivos laborales o reunificación familiar. Durante ese proceso, que en algunos casos se prolonga durante varios años, era posible renovar sus permisos migratorios mientras se resolvía la petición.

Cada año, cerca de un millón de personas presentan solicitudes para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Según el exfuncionario migratorio Doug Rand, aproximadamente la mitad de esos trámites se realizan actualmente desde territorio estadounidense, por lo que la nueva medida podría representar un cambio significativo en el sistema migratorio.

¿Cómo tramitar la residencia permanente?

En adelante, quienes deseen solicitar la residencia deberán presentar su caso desde su país de origen a través de las autoridades consulares correspondientes, para que sea evaluado por el Departamento de Estado.

Para obtener la residencia permanente en USA es necesario cumplir con alguna de las categorías de elegibilidad establecidas por las autoridades migratorias. La posibilidad de acceder a la Green Card dependerá de factores como:

Contar con el patrocinio de un familiar que sea ciudadano estadounidense o residente permanente. Ser beneficiario de una petición presentada por un empleador. Tener estatus de refugiado o asilado, entre otros supuestos contemplados por la ley.

Las personas interesadas pueden consultar en el sitio web del USCIS las distintas vías disponibles para solicitar el documento migratorio. Para ello, deben identificar la categoría que mejor se adapte a su situación, acceder al enlace correspondiente y revisar:

Requisitos

Documentación necesaria

Procedimiento de solicitud

Además, el trámite de la residencia permanente implica el pago de diversas tarifas, que pueden incluir los costos asociados a la petición de visa y, cuando corresponda, a la declaración jurada de apoyo económico.