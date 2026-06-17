El certificado de supervivencia volvió a generar dudas entre jubilados y pensionados, luego de que circularan versiones sobre una supuesta obligación general para seguir recibiendo el pago de la pensión.

Sin embargo, este trámite no aplica para todos los beneficiarios, por lo que es importante conocer quiénes sí deben presentarlo, cada cuánto tiempo y qué documentos pueden solicitar.

Qué es el certificado de supervivencia y por qué puede afectar el pago de la pensión

El certificado de supervivencia es un documento utilizado por instituciones como el IMSS, ISSSTE e ISSFAM para verificar que un pensionado sigue con vida . Su objetivo principal es evitar pagos indebidos y garantizar que los recursos lleguen únicamente a las personas que conservan el derecho a recibirlos.

En caso de que el beneficiario esté obligado a presentarlo y no lo haga dentro del periodo correspondiente, la institución pública puede suspender temporalmente el pago de la pensión hasta que la situación sea regularizada.

Por esta razón, aunque no todos los jubilados deben tramitarlo, quienes sí están dentro de los grupos obligados deben mantenerse atentos a las fechas y requisitos establecidos por su institución.

Certificado de supervivencia 2026: quiénes deben presentarlo para no perder la pensión. Fuente: Shutterstock

Los pensionados que sí deberán presentar el certificado de supervivencia

El trámite está dirigido principalmente a los pensionados que residen fuera de México y que reciben su pensión desde el extranjero. Esto aplica para beneficiarios de instituciones como el IMSS, ISSSTE y otras dependencias de seguridad social.

En el caso de los pensionados del IMSS, la comprobación de supervivencia debe realizarse cada seis meses cuando corresponda. Para los pensionados del ISSSTE, el trámite suele solicitarse durante los periodos de enero-febrero y julio-agosto. Mientras tanto, los pensionados del ISSFAM deben cumplir con este requisito dos veces por año, generalmente en marzo y septiembre.

No obstante, las autoridades recomiendan confirmar directamente con la institución pública correspondiente antes de acudir a realizar cualquier gestión, ya que la obligación puede depender del tipo de pensión, el lugar de residencia y la actualización de datos del beneficiario.

Entre los documentos y datos que pueden solicitarse se encuentran:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Número de Seguridad Social.

Domicilio actualizado.

Número telefónico.

Correo electrónico.

La recomendación principal para los jubilados y pensionados es no dejarse llevar por rumores en redes sociales. Antes de acudir a una oficina o entregar documentos, lo mejor es revisar los canales oficiales del IMSS, ISSSTE o ISSFAM para confirmar si realmente están obligados a presentar el certificado de supervivencia en 2026.