El fallo de la Suprema Corte que va en contra de las compañías telefónicas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que podría beneficiar a miles de usuarios de telefonía móvil en México, particularmente quienes tienen problemas con sus tarjetas SIM. Las compañías telefónicas pueden ser responsables cuando, por fallas en los procesos de verificación, permiten que un tercero tome control de una línea celular mediante la reposición indebida de estas.

La decisión surge a partir de un caso relacionado con el llamado SIM swapping, una modalidad de fraude que consiste en transferir un número telefónico a una nueva tarjeta SIM sin autorización de su titular. Para SCJN, las empresas tienen la obligación de proteger los datos personales de sus clientes y aplicar mecanismos rigurosos para confirmar la identidad de quienes solicitan este tipo de trámites.

Cambian los teléfonos móviles para siempre: el nuevo iPhone 17 Air no incluye tarjetas SIM y tendrán que usar este nuevo dispositivo. Fuente: Archivo

A continuación, los detalles sobre el fallo del máximo tribunal mexicano.

Indemnizaciones para usuarios telefónicos de México

De acuerdo con el fallo, si una compañía entrega, activa o reemplaza una tarjeta SIM sin comprobar adecuadamente quién realiza la solicitud y esa omisión deriva en daños para el usuario, la persona afectada podría reclamar una indemnización por daño moral, siempre que se acredite la negligencia de la empresa.

Fallo de SCJN sobre servicio telefónico

La resolución adquiere especial relevancia porque actualmente el número celular funciona como una herramienta clave para acceder a:

Servicios bancarios

Correos electrónicos

Redes sociales

Aplicaciones de mensajería

Múltiples plataformas digitales

Perder el control de una línea telefónica ya no implica únicamente quedarse sin comunicación. También puede facilitar:

Robo de identidad Acceso no autorizado a cuentas personale Cambios de contraseñas Operaciones financieras fraudulentas

Por ello, la SCJN determinó que las empresas de telecomunicaciones tienen un deber de protección cuando administran información personal y servicios vinculados a la identidad digital de sus usuarios.

¿Qué es el SIM swapping?

Ocurre cuando un delincuente logra que una compañía telefónica active una nueva tarjeta SIM con el número de otra persona.

Una vez que obtiene el control de la línea, puede recibir llamadas, mensajes de texto y códigos de verificación enviados por SMS, herramientas que suelen utilizarse para confirmar accesos a cuentas digitales.

Este tipo de fraude puede comprometer:

Cuentas bancarias.

Correos electrónicos.

Redes sociales.

Aplicaciones de mensajería.

Plataformas de comercio electrónico.

Herramientas laborales y servicios personales.

Sistemas de autenticación de dos factores mediante SMS.

Una de las señales más comunes es la pérdida repentina de señal telefónica sin haber solicitado un cambio de equipo o una reposición de tarjeta SIM.

Responsabilidad de las compañías telefónicas

La responsabilidad de una empresa tiene que demostrarse cuando exista una reposición o activación de SIM sin verificar adecuadamente la identidad de quien realizó el trámite.

En estos casos, la compañía tendría que acreditar que aplicó los controles de seguridad necesarios y que corroboró de manera suficiente que la persona solicitante era realmente la titular de la línea.

Si esas medidas resultan insuficientes y un tercero logra apropiarse del número, la empresa podría enfrentar reclamaciones por los daños ocasionados.

¿Es posible reclamar una indemnización?

La resolución abre la puerta a exigir una reparación cuando la persona afectada pueda demostrar que existió negligencia por parte de la compañía telefónica.

Los usuarios tendrían que acreditar:

Cambio o reposición de SIM sin validaciones adecuadas.

Toma de control de la línea por parte de un tercero.

Existencia de daños concretos derivados de esa situación.

Relación directa entre la falla de la empresa y las afectaciones sufridas.

Los perjuicios reclamables podrían incluir pérdidas económicas, vulneraciones a la privacidad, robo de identidad, daño moral o la exposición indebida de información personal.

Un precedente para la protección digital

La resolución de la SCJN reconoce que el número telefónico forma parte esencial de la identidad digital de las personas. Hoy una línea móvil puede estar vinculada a:

Cuentas bancarias Redes sociales Documentos Fotografías Conversaciones privadas Múltiples servicios cotidianos

Por ello, cuando una empresa permite que un tercero tome control de ese número debido a fallas en sus protocolos de seguridad, las consecuencias pueden ir mucho más allá de una simple interrupción del servicio.

Con este criterio, se refuerza los derechos de los usuarios y establece que debe haber una respuesta cuando haya una deficiencia en los controles que facilite daños a sus clientes.