Requisitos de la visa para entrar a Estados Unidos

La política migratoria de Estados Unidos incorporó nuevos criterios para el otorgamiento de visas, con cambios que impactarán directamente en las entrevistas consulares de quienes solicitan permisos de no inmigrante.

Según un documento difundido recientemente, las autoridades estadounidenses añadieron dos preguntas obligatorias destinadas a detectar si los solicitantes sienten temor de regresar a su país de origen o residencia habitual.

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Cabe destacar que la medida forma parte de una estrategia orientada a fortalecer los controles migratorios previos al ingreso al país.

Nuevas preguntas en las entrevistas de visa

A partir de ahora, los funcionarios consulares deberán incluir las siguientes preguntas durante el proceso de entrevista:

¿Ha sufrido daños, persecución o malos tratos en su país de nacionalidad o en su último lugar de residencia habitual?

¿Teme sufrir daños o malos tratos si regresa a su país de nacionalidad o residencia permanente?

Las respuestas pasarán a formar parte del expediente consular y serán consideradas dentro de la evaluación general de la solicitud.

¿Cómo responder las preguntas del trámite de la visa?

Las autoridades estadounidenses consideran que una persona que expresa temor de regresar a su país podría no cumplir con uno de los requisitos fundamentales de las visas temporales: demostrar la intención de regresar una vez concluida su estancia en Estados Unidos.

Por ese motivo, una respuesta afirmativa a cualquiera de estas preguntas, o incluso la negativa a responderlas, podría derivar en la interrupción del trámite o en una evaluación más estricta del caso.

El objetivo es detectar posibles situaciones en las que el solicitante tenga la intención de pedir asilo o algún tipo de protección internacional después de ingresar al territorio estadounidense.

Asimismo, las autoridades advierten que proporcionar información falsa durante la entrevista puede tener consecuencias graves. En caso de comprobarse una declaración engañosa, el solicitante podría enfrentar sanciones migratorias, incluida la prohibición permanente de ingresar a Estados Unidos por fraude.

Política migratoria de Estados Unidos

La incorporación de estas preguntas se enmarca en una serie de medidas impulsadas para reforzar los controles migratorios y limitar el uso de visas temporales como vía para solicitar protección migratoria una vez dentro del país.

De acuerdo con el reporte, la instrucción fue enviada a embajadas y consulados estadounidenses con aplicación inmediata, obligando a los funcionarios a registrar las respuestas como parte del análisis de elegibilidad de cada solicitante.