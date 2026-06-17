Grupo Peña Verde levantó MXN$1,000 millones en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en la que representó la primera emisión de certificados bursátiles fiduciarios realizada por el grupo asegurador y reasegurador mexicano.

La colocación se realizó bajo un esquema de vasos comunicantes y alcanzó una demanda equivalente a 1.55 veces el monto ofertado, lo que permitió a la compañía ejercer la totalidad de los recursos autorizados.

La emisión correspondió al bono con clave de pizarra PV26, estructurado a tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo más 70 puntos base y con vencimiento a siete años. En contraste, la serie PV26-2, diseñada a tasa fija y con un plazo de 7.1 años, fue declarada desierta.

“Esta operación representa un hito para el mercado de deuda local, al tratarse de la primera emisión de un bono corporativo realizada por un grupo asegurador y reasegurador en México”, dijo la compañía en un comunicado.

Los recursos obtenidos serán destinados a fortalecer las operaciones de reaseguro de Grupo Peña Verde en EE.UU., como parte de su estrategia de expansión internacional.

La emisión obtuvo la máxima calificación crediticia en escala nacional, ‘AAA’, por parte de Fitch México y HR Ratings, reflejando una sólida capacidad de la emisora para cumplir con sus obligaciones financieras.

Grupo Peña Verde, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, es uno de los principales grupos especializados en seguros y reaseguros del país. Durante el primer trimestre de 2026 reportó una utilidad neta de MXN$249.1 millones, un crecimiento de 39.4% respecto al mismo periodo del año previo, impulsado por un mayor volumen de primas rentables.

Las primas emitidas ascendieron a MXN$6,501.2 millones entre enero y marzo, un incremento anual de 10.9%, de acuerdo con sus resultados financieros.