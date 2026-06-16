Los militares, personas retiradas, pensionistas y derechohabientes del ISSFAM ya no tendrán que entregar diversos documentos que el Instituto tenga previamente en sus archivos. El acuerdo publicado en el DOF busca “eliminar requisitos y establecer acciones de simplificación administrativa”.

La nueva disposición también impulsa la digitalización de procedimientos para reducir tiempos de atención. De acuerdo con el documento, se promoverá el “uso de formularios electrónicos” y la actualización de formatos para facilitar la realización de diversos trámites institucionales.

Atención

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas implementará medidas para disminuir cargas burocráticas. El acuerdo establece la “eliminación de documentos que ya obren en archivos físicos o digitales del Instituto”, evitando que los usuarios presenten información duplicada.

Qué trámites serán más sencillos con las nuevas reglas del ISSFAM

Las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación forman parte de una estrategia para agilizar la atención y facilitar el acceso a prestaciones y servicios para los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus beneficiarios.

Eliminación de documentos que ya estén en poder del ISSFAM .

Reducción de plazos en diversos procedimientos.

Actualización de formatos administrativos.

Uso de formularios electrónicos.

Simplificación de trámites de seguros.

Facilidades para la devolución de aportaciones

Simplificación del cambio de radicación de pago.

Mejoras en trámites de servicios funerarios.

Agilización de la venta de gavetas y nichos mortuorios.

La atención digital será una de las prioridades

El acuerdo también busca fortalecer los mecanismos de atención digital mediante el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios. Con ello, se pretende que más procedimientos puedan realizarse de manera electrónica, reduciendo traslados, tiempos de espera y requisitos innecesarios para los usuarios.

Militares

Las nuevas medidas forman parte de la política de simplificación administrativa impulsada por las autoridades federales.

El objetivo es que militares en activo, retirados, pensionistas y derechohabientes accedan con mayor facilidad a los beneficios y prestaciones que administra el ISSFAM.