Los coches que no podrán circular miércoles, 14 de enero de 2026.

Desde este 2026, se abandona la regularización extraordinaria. El modelo actual estipula el costo efectivo de acatar la ley y redefine el contexto para los vehículos de procedencia extranjera en México.

El fin de los autos chocolate simboliza un cambio profundo en la política vehicular de México. Con el nuevo decreto promovido por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la importación de vehículos ingresa a una fase de control formal, con tarifas definidas y normas aduaneras precisas, sin posibilidad de excepciones.

Conoce los detalles de esta medida publicada en el DOF y sácale provecho a las nuevas disposiciones.

Detalles clave de la derogación de los autos chocolate

El Diario Oficial de la Federación (DOF) anunció la derogación del acuerdo de 2021. El programa se dio por concluido el 31 de diciembre de 2025, habiendo regularizado 2,987,839 vehículos, conforme a los datos del Registro Público Vehicular (Repuve).

El impacto fue considerable en las entidades fronterizas y en regiones de alta movilidad. La decisión de clausurar el esquema de los autos chocolate fue una respuesta a la necesidad de frenar prácticas irregulares y preservar su carácter excepcional.

¿Qué depara el futuro para los autos chocolate en México?

A partir de este año, los vehículos de este tipo ya no gozan de facilidades especiales. La única forma de realizar una importación definitiva es a través de los procedimientos ordinarios establecidos en la Ley Aduanera.

Esto conlleva a cumplir con requisitos técnicos, controles ambientales y el pago total de impuestos . Aunque se mantiene la opción legal, esta se presenta ahora con costos claros y completamente verificables.

¿Qué vehículos se pueden importar?

El procedimiento para la importación de vehículos exige la intervención de un agente aduanal, así como un dictamen de emisiones que cumpla con la NOM-041-SEMARNAT y un reporte de historial que valide que el automóvil no ha sido robado ni se encuentra con estatus de salvage.

La antigüedad del vehículo se establece como el primer criterio: solo se permite la importación de autos que cuenten con 8 y 9 años de antigüedad, es decir, modelos de 2017 y 2018.

En primer lugar, el dictamen ambiental presenta un costo aproximado que oscila entre 400 y 800 pesos. Además, es importante considerar el reporte de Carfax o AutoCheck, cuyo precio se aproxima a los 40 dólares, lo que equivale a cerca de 720 pesos.

Por otro lado, el procedimiento involucra un pago por procesamiento electrónico de datos que varía entre 250 y 310 pesos. A ello se debe añadir que los honorarios del agente aduanal se sitúan en un rango de 3,000 a 8,000 pesos, dependiendo de la aduana correspondiente.