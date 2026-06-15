La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene el fin de cursos programado para el 15 de julio. Sin embargo, varios estados decidieron modificar su propio calendario escolar.

El calendario de la SEP con las excepciones estatales

Chihuahua es el que más adelanta el cierre: suspende clases desde el 19 de junio en preescolar, primaria y secundaria.

Le siguen Colima y Yucatán, que adelantan el receso al 25 y 26 de junio, respectivamente.

Jalisco y Tlaxcala fijan su último día el 30 de junio, mientras que Querétaro y Baja California Sur concluyen el 3 de julio.

Guanajuato, Sinaloa y Tamaulipas establecen el 10 de julio como fin de cursos. Nuevo León mantiene el 8 de julio y Jalisco el 30 de junio.

Mientras la SEP mantiene el calendario federal, varios estados adelantan el fin de cursos. ChatGPT / EFE

A nivel federal, el calendario contempla dos días de suspensión antes del cierre:

el 26 de junio por el Consejo Técnico Escolar (CTE)

el 3 de julio por registro de calificaciones.

En la Ciudad de México, las escuelas también suspendieron actividades el 11 de junio por la inauguración del Mundial.

El regreso a clases también cambia

La SEP y las autoridades estatales confirmaron que el nuevo ciclo escolar 2026-2027 comenzará el lunes 31 de agosto, no en septiembre como ocurría anteriormente.

No obstante, algunas entidades solicitan posponer el inicio hasta el 10 de septiembre, argumentando las altas temperaturas. Baja California Sur es uno de los estados que ha planteado esta petición formalmente.

Miles de escuelas cerradas por el paro de la CNTE

En paralelo al cierre natural del ciclo escolar, el paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene afectaciones en miles de planteles públicos del país.

Cerca de 20 mil escuelas suspendieron actividades, lo que representa aproximadamente el 9.8% de los más de 202 mil planteles educativos existentes en México. Las entidades más afectadas son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz, donde la CNTE tiene mayor presencia.

Tras analizar las propuestas del gobierno federal en su Asamblea Nacional Representativa, la CNTE anunció que retomará las mesas de diálogo con representantes de la Secretaría de Gobernación, la SEP y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).