Aquellos clientes que tengan pagos, depósitos o trámites pendientes, deben tener en cuenta el calendario bancario 2026. Las sucursales en México suspenderán la atención en ventanilla en los próximos días, conforme a las disposiciones del sistema financiero. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el respaldo de la Asociación de Bancos de México (ABM), las sucursales bancarias no abrirán al público en fechas específicas de abril. Esto afecta principalmente los trámites presenciales, aunque no todos los servicios se detienen. A continuación, los detalles sobre qué días cerrarán, qué operaciones seguirán disponibles y cómo prevenir inconvenientes. Según el calendario oficial: Las sucursales bancarias retomarán su operación habitual el lunes 6 de abril de 2026. Aunque los bancos permanezcan cerradas, los canales digitales y automáticos operan con normalidad: Esto permite realizar la mayoría de las operaciones sin acudir al banco. Algunos procesos que requieren presencia física sí se verán interrumpidos, tales como: También es posible que algunos pagos sujetos a horarios bancarios se procesen hasta el siguiente día hábil.