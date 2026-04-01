La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha confirmado el cierre de los bancos en todo el país durante dos días en abril con motivo de Semana Santa: el jueves 2 y el viernes 3. Por lo que las instituciones financieras permanecerán cerradas por 48 horas. Pese a que el Jueves Santo y Viernes Santo no sean considerados como días de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT), los bancarios disfrutarán de dos días feriados extras y no prestarán servicio en todo el país. Aunque los bancos cierren sus sucursales, los mexicanos cuentan con varias alternativas para realizar operaciones urgentes sin necesidad de acudir a una ventanilla. Así lo reitera la Asociación de Bancos de México (ABM), que recuerda que los servicios automatizados y remotos operan con normalidad durante estos periodos de cierre. Finalmente, la ABM señala que algunas sucursales ubicadas dentro de almacenes comerciales y supermercados podrían mantener sus horarios habituales, por lo que conviene verificar con anticipación si hay una disponible en la zona. El feriado bancario se extenderá desde el 2 al domingo 5 de abril, por lo que retoman con sus operaciones habituales y apertura de sucursales el siguiente día hábil: el lunes 6.