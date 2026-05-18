Los jubilados ya consultan cuándo recibirán el pago de su pensión correspondiente a mayo de 2026 y qué día realizará el ingreso cada entidad bancaria. Aunque muchas personas creen que la Seguridad Social paga las pensiones el día 25 de cada mes, el organismo aclara que los abonos oficiales se efectúan entre el día 1 y el día 4 del mes siguiente. Sin embargo, numerosos bancos adelantan el ingreso de las prestaciones a sus clientes. Según los expertos de HelpMyCash, esto ocurre porque las entidades financieras conocen previamente qué usuarios cobran una pensión y cuál es el importe aproximado, por lo que pueden anticipar el pago varios días antes de la fecha oficial establecida por la Seguridad Social. La prestación por jubilación, en su modalidad contributiva, cubre la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente establecidos. En ese sentido, desde el 1 de enero de 2013, la edad de acceso a la pensión depende tanto de la edad del interesado como de las cotizaciones acumuladas durante toda su vida laboral. En 2026 podrán jubilarse con 65 años quienes acrediten 38 años y 3 meses o más de cotización. En cambio, quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. La Seguridad Social explica que, “una vez efectuado el primer pago de la pensión, los importes de los pagos mensuales deben figurar en la cuenta de los perceptores o a disposición del beneficiario en la entidad financiera colaboradora el primer día hábil del mes en que se realiza el pago y, en todo caso, antes del cuarto día natural del mismo”. Por ello, aunque muchos bancos adelantan el ingreso a partir del día 22 o 25 de mayo, las entidades no tienen obligación de hacerlo antes del primer día hábil del mes siguiente, que es cuando oficialmente paga la Seguridad Social.