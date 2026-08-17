Adiós aguinaldo completo: la Suprema Corte aprueba un cambio que deja a pensionados con solo la mitad del depósito (foto: archivo).

Los depósitos en efectivo que superan determinado monto mensual están sujetos a un mecanismo de información fiscal .

Las instituciones financieras deben reportar estos movimientos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque esto no significa que exista una multa automática para quien supere el límite.

El SAT confirmó que bloqueará todas las cuentas que envíen dinero y sobrepasen esta cantidad Imagen generada con Gemini IA

Qué depósitos deben informar los bancos al SAT

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las instituciones del sistema financiero deben informar mensualmente sobre los depósitos en efectivo cuando el monto acumulado durante el mes exceda de 15,000 pesos en las cuentas de las que sea titular un contribuyente dentro de una misma institución.

La información permite al SAT contar con datos sobre este tipo de movimientos bancarios. La normativa distingue los depósitos realizados en efectivo de otras operaciones, como las transferencias electrónicas y los traspasos de cuentas.

Además, el SAT mantiene un esquema de declaración mensual de depósitos en efectivo para que las instituciones financieras cumplan con esta obligación de información.

Superar los 15,000 pesos no significa una multa automática

Es importante diferenciar entre el reporte que realiza el banco y una eventual consecuencia fiscal para el cliente.

El hecho de que una persona deposite más de 15,000 pesos en efectivo acumulados durante un mes no significa, por sí mismo, que deba pagar una multa ni que ese dinero genere automáticamente un impuesto.