A partir de julio entrarán en vigor nuevas medidas para las operaciones bancarias de alto monto en sucursales. La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció una disposición que reforzará los mecanismos de identificación de los clientes con el objetivo de fortalecer la seguridad financiera y prevenir actividades ilícitas.

Oficial | En julio, la Asociación de Bancos cambiará la atención por ventanilla y ahora será más difícil retirar dinero en efectivo

Con esta medida, las instituciones bancarias deberán aplicar controles más estrictos a las personas que realicen determinados depósitos o retiros en efectivo, modificando los procedimientos habituales en ventanilla para quienes manejen cantidades importantes de dinero.

Cambios en las operaciones bancarias

La disposición establece que los clientes que efectúen depósitos o retiros en efectivo por montos iguales o superiores a 140,000 pesos deberán someterse a un proceso adicional de verificación de identidad.

Para la mayoría de los usuarios, incluidos pensionados, trabajadores y personas que realizan operaciones cotidianas de menor cuantía, no habrá cambios en los trámites bancarios habituales.

La nueva regla se enfocará exclusivamente en movimientos de efectivo considerados de alto valor.

Los requisitos para retirar dinero en efectivo

Quienes realicen operaciones que superen el monto establecido tendrán que acreditar su identidad mediante dos mecanismos obligatorios.

El primero consiste en presentar una identificación oficial vigente, como:

Credencial para votar emitida por el INE

Otro documento reconocido por la institución financiera

El segundo requisito será proporcionar un dato biométrico para validar la identidad de la persona que realiza la transacción. Dependiendo del banco, este procedimiento podría incluir la toma de:

Huellas dactilares Reconocimiento facial Escaneo de iris Otros sistemas de autenticación biométrica

La medida aplicará a la persona que acuda físicamente a la sucursal, independientemente de si es o no el titular de la cuenta. En otras palabras, cualquier individuo que pretenda efectuar la operación deberá acreditar plenamente su identidad.

Medidas de seguridad en los bancos de México

La Asociación de Bancos explicó que la finalidad principal es reforzar la trazabilidad de las operaciones en efectivo y reducir riesgos asociados a delitos financieros.

Representantes del sector señalaron que anteriormente existían áreas de oportunidad en el registro de las personas que transportaban o entregaban físicamente grandes cantidades de dinero.

Con los nuevos mecanismos se busca identificar con mayor precisión a quienes participan en este tipo de operaciones, dificultando el uso de identidades falsas y fortaleciendo la prevención del lavado de dinero.

Además, la iniciativa pretende homologar las prácticas de supervisión financiera con estándares internacionales utilizados en otros países para monitorear movimientos de efectivo de alto valor.