¿Te preocupan las canas y el pelo blanco? Las canas son una de las señales más visibles del paso del tiempo y una de las que más preocupan a hombres y mujeres por igual. Su aparición está ligada a la pérdida de melanina, el pigmento natural que da color al cabello.

Aunque suelen asociarse con la edad, las canas también pueden aparecer desde etapas tempranas por factores genéticos, estrés o deficiencias nutricionales. Para muchos, su llegada representa un cambio de imagen importante y un desafío estético que afecta la confianza personal.

Adiós a las canas. Fuente: archivo.

Recuperar un tono natural y brillante no solo rejuvenece la apariencia, sino que también mejora notablemente el autoestima. El pelo oscuro, cuidado y sin rastros grises suele reflejar vitalidad, frescura y seguridad, cualidades muy valoradas en la vida social y profesional.

En los últimos meses, un producto disponible en Walmart vive ganando popularidad entre los usuarios por su promesa de eliminar las canas y devolver el color original al pelo sin tintes agresivos ni tratamientos costosos.

El shampoo matizador de Walmart que promete devolver el color natural del cabello

Se trata del Malandro Platinum Shampoo Negro para Hombre, un matizador de canas de la marca mexicana iPharma. Su fórmula unisex contiene colágeno, keratina, romero, linaza y epilobium, ingredientes que fortalecen el folículo piloso, aportan suavidad e hidratan el cuero cabelludo.

Shampoo Negro matizador. Fuente: archivo.

Actualmente se vende en Walmart México por 250 pesos, con un descuento muy generoso sobre su precio original de 320, lo que representa un ahorro de $70 pesos. Puede comprarse directamente en tienda o a través de la página web de Walmart, con envío a domicilio o retiro en sucursal.

Principales beneficios del shampoo Malandro Platinum:

Matiza las canas y neutraliza tonos amarillentos o anaranjados.

Fortalece el cabello gracias a su contenido de colágeno y keratina.

Aporta brillo, suavidad y efecto anti-frizz.

Reduce la caída y mejora la apariencia general del cabello.

Este producto es hecho en México con presentación de 450 ml, ideal para uso de dos a tres veces por semana.

Dile adiós a las canas con un tinte matizador. Fuente: archivo.

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Cómo ralentizar el crecimiento de las canas de forma natural

Una alimentación equilibrada puede ayudar a retrasar la aparición de canas, especialmente si se incluyen alimentos ricos en cobre, zinc, hierro y vitaminas del grupo B. Legumbres, nueces, cereales integrales, hígado y espinacas son fuentes esenciales de estos nutrientes.

Asimismo, el consumo regular de frutas antioxidantes como moras, uvas, arándanos y cítricos ayuda a proteger los folículos del estrés oxidativo, uno de los principales causantes del envejecimiento capilar prematuro. Mantener una dieta variada y una buena hidratación es clave para conservar el color natural del cabello por más tiempo.