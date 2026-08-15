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Antes de planificar un viaje internacional, es fundamental revisar la vigencia del pasaporte, ya que cada país establece sus propias condiciones de entrada para ciudadanos extranjeros.

Estados Unidos, Canadá y España son tres de los destinos más elegidos, y cada uno tiene reglas distintas al respecto.

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Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte.
Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte.ChatGPT

Qué exige cada país en materia de pasaporte

En España, el pasaporte de viaje debe ser válido hasta tres meses después de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada, según información oficial del Ministerio del Interior.

Este requisito aplica a los ciudadanos de terceros países que ingresen al territorio español.

En Canadá, la normativa oficial de Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) establece que el viajero debe contar con un pasaporte o título de viaje válido al momento de la entrada. Según el organismo, el documento es considerado válido si se trata de un documento legal y no está vencido.

A diferencia de otros destinos, Canadá no exige un margen de vigencia posterior al viaje, sino que el pasaporte debe ser válido para el período de la estadía prevista.

En Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señala que los visitantes que viajan a Estados Unidos deben tener pasaportes válidos por al menos seis meses más allá del período de estadía prevista en el país.

El Departamento de Estado confirma esta misma exigencia para quienes tramitan una visa de visitante, aclarando que el pasaporte debe ser válido por al menos seis meses más allá del período de estadía en Estados Unidos, salvo excepciones por acuerdos específicos entre países.

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Por qué conviene revisar la vigencia antes de viajar

Estos requisitos no son un trámite menor: si el pasaporte no cumple con el margen de vigencia exigido por el país de destino, las aerolíneas pueden negar el embarque y las autoridades migratorias pueden rechazar la entrada, incluso si el documento técnicamente no está vencido.

Por eso, antes de confirmar cualquier viaje, se recomienda verificar la fecha de vencimiento del pasaporte, la fecha de expedición y los requisitos específicos del país de destino, ya que estas condiciones pueden variar según la nacionalidad del viajero.