La grasa acumulada en el horno y las bandejas de cocción es uno de los inconvenientes más frecuentes en la cocina, sobre todo después de preparar alimentos con un alto contenido de aceite o grasa. Con el paso del tiempo, estos residuos se adhieren a las superficies y pueden ser difíciles de retirar si no se utilizan los métodos adecuados.

Aunque limpiar estas manchas suele parecer una tarea complicada, existen alternativas caseras que permiten eliminar la suciedad de forma sencilla y sin dañar el material. No se trata ni del bicarbonato de sodio ni del vinagre, sino de otra combinación fácil de preparar en casa que puede ayudar a desprender la grasa incrustada con mayor facilidad.

Ni vinagre ni bicarbonato: cómo eliminar fácil la grasa pegada al horno y las asaderas

La mezcla casera para terminar con la grasa pegada al horno y las asaderas

Al momento de desengrasar el horno y las asaderas, existe un elemento clave que destaca por sus beneficios para la limpieza de superficies difíciles: el limón.

Esta fruta se caracteriza por su contenido elevado de ácido cítrico, cuyo efecto contribuye a que los aceites y grasas adheridos se disuelvan con mayor facilidad.

Para sacar provecho de sus propiedades, puede exprimirse el jugo de dos limones sobre las bandejas del horno para luego añadir las cascaras por encima y agua. El próximo paso será colocar la bandeja en el horno precalentado a aproximadamente °100 para dejarla reposar durante unos minutos.

Al retirarla, es importante dejar que se enfríe y luego lavar con normalidad, pues la grasa comenzará a desprenderse.

El limón es un gran aliado en las rutinas de limpieza caseras. Fuente: Shutterstock Andrii Iemelianenko

Para limpiar la superficie del horno, una opción es aplicar jugo de limón y dejarlo reposar durante unos minutos para, posteriormente, asear de manera habitual.

Otros trucos caseros para evitar que la grasa se pegue al horno y las asaderas

Con el objetivo de evitar que la grasa se solidifique en estas superficies, existen ciertos cuidados rutinarios que pueden aplicarse, como