El empresario que reemplazará a Carlos Slim: es de bajo perfil, lidera el imperio familiar y será el hombre más rico de México

El panorama económico de México atraviesa una transición histórica de relevo generacional en sus corporativos más influyentes. Ante el avance de los años del patriarca del conglomerado, la atención del sector bursátil y financiero se enfoca en la figura que heredará el puesto de Carlos Slim, es decir, el mando estratégico y la mayor fortuna corporativa de la nación.

Formado en las aulas de una prestigiosa institución educativa del país, este ejecutivo de perfil reservado ya opera los hilos operativos clave que consolidan el liderazgo patrimonial de su dinastía dentro y fuera del territorio mexicano.

El empresario que reemplazará a Carlos Slim: es de bajo perfil, lidera el imperio familiar y será el hombre más rico de México EFE

¿Quién es el heredero del imperio de Carlos Slim?

El sucesor en la conducción operativa de la dinastía es Carlos Slim Domit, hijo de Carlos Slim Helú. Nacido el 28 de febrero de 1967 en la Ciudad de México, se graduó como licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac México Norte.

A diferencia de la alta exposición mediática habitual en otros multimillonarios, mantiene un perfil personal de bajo impacto público enfocado estrictamente en la gestión corporativa, el impulso al deporte motor mediante la creación de Escudería Telmex en 2002 y diversas causas filantrópicas.

¿Qué empresas del conglomerado familiar dirige actualmente?

Su integración formal a los negocios de la familia inició en 1990 en la división financiera de Teléfonos de México (Telmex), asumiendo la dirección general en 1994. Con el paso de las décadas ha tomado la cabeza directiva de las mayores compañías del consorcio:

América Móvil : es el presidente del Consejo de Administración desde el año 2000, liderando la gigante de las telecomunicaciones en América Latina.

Grupo Carso : preside su Consejo de Administración desde 2004, supervisando divisiones de infraestructura, energía y comercio minorista.

Telmex y Grupo Sanborns: encabeza de manera paralela sus respectivos consejos directivos.

¿A cuánto asciende la fortuna de Slim que está en juego?

Según las estimaciones patrimoniales de los registros del Bloomberg Billionaires Index, la fortuna acumulada por el patriarca Carlos Slim Helú y su familia asciende a un rango de 102,000 a 125,000 millones de dólares.

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Esta inmensa riqueza diversificada cotiza públicamente en mercados como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y cuenta con documentación oficial ante organismos reguladores globales como la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

¿Cuánto dinero heredará Carlos Slim Domit?

Los reportes corporativos entregados a la SEC detallan que la familia articuló una estructura de sucesión a través de un fideicomiso familiar. Este vehículo financiero distribuye la propiedad de las acciones entre los seis hijos del magnate (Carlos, Marco Antonio, Patrick, Soumaya, Vanessa y Johanna) y sus nietos.

En un escenario de reparto proporcional entre los seis hermanos, a Carlos Slim Domit le correspondería una estimación patrimonial teórica de más de 20,000 millones de dólares.

Sin embargo, más allá del porcentaje accionario exacto, su mayor activo reside en el control institucional: al presidir los principales consejos directivos del consorcio, se ratifica formalmente como la cabeza operativa del imperio y como la figura destinada a comandar la fortuna más grande de México.