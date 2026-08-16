Este lunes 17 de agosto todos los bancos de Colombia cerrarán sus puertas y no habrá atención al público por 24 horas.

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El calendario oficial de 2026 traerá el segundo cierre extendido del mes para Bancolombia y Banco Agrario en Colombia.

Las principales entidades financieras del país suspenderán su atención presencial durante el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemorará el festivo de la Asunción de la Virgen.

Aunque los usuarios podrán seguir utilizando canales digitales y cajeros automáticos, las oficinas físicas permanecerán cerradas y muchos trámites quedarán pausados hasta el martes 18, cuando se reanuden las actividades habituales del sistema bancario.

La medida impactará especialmente a quienes necesiten realizar diligencias presenciales, retirar dinero por ventanilla, hacer consignaciones en caja, solicitar documentos o adelantar procesos relacionados con créditos y productos financieros.

¿Qué días cerrarán Bancolombia y Banco Agrario por el segundo festivo de agosto?

El nuevo cierre bancario abarcará la segunda jornada consecutiva del mes debido al fin de semana y al festivo de la Asunción de la Virgen. Este será el segundo feriado que tendrá el mes presente.

De esta manera, las oficinas bancarias no abrirán al público durante:

Sábado 15

Domingo 16

Lunes 17 (festivo nacional)

Aunque muchas sucursales ya acostumbran cerrar los sábados en varias ciudades del país, el impacto más fuerte se sentirá durante el lunes festivo, cuando no habrá atención presencial en prácticamente ninguna entidad financiera del territorio nacional.

¿Qué operaciones bancarias quedarán suspendidas el 17 de agosto?

Con la suspensión temporal de la atención física, varios trámites quedarán inactivos hasta el siguiente día hábil. Entre las operaciones que podrían verse afectadas aparecen:

Retiros de dinero por caja

Consignaciones presenciales

Apertura de cuentas y productos

Solicitudes de asesoría en oficinas

Entrega de documentación bancaria

Procesos de actualización de datos

Radicación de trámites financieros

Además, algunas transferencias entre diferentes bancos podrían presentar demoras en los tiempos de compensación y reflejarse únicamente el martes 18, dependiendo de las políticas internas de cada entidad financiera.

Por esa razón, muchas personas ya comenzaron a adelantar pagos, movimientos comerciales y obligaciones para evitar contratiempos durante los días de cierre.

¿Qué servicios bancarios sí funcionarán durante el puente festivo?

A pesar de la suspensión en oficinas físicas, los bancos confirmaron que varios canales alternativos seguirán operando con normalidad en Colombia.

Los usuarios podrán acceder a:

Cajeros automáticos (ATM)

Aplicaciones móviles bancarias

Plataformas de banca virtual

Corresponsales bancarios autorizados

Pagos y consultas en línea

Transferencias electrónicas

Las entidades financieras recomiendan utilizar principalmente los canales digitales para evitar congestiones y problemas de última hora durante los puentes festivos.