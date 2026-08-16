El bicarbonato de sodio se consolidó como uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar gracias a su capacidad para absorber olores y ayudar a mantener los ambientes frescos. Entre los trucos caseros más recomendados figura uno muy sencillo: esparcir una pequeña cantidad alrededor de la base del inodoro para combatir la humedad y neutralizar los malos olores del baño.

Este método también contribuye a mantener más limpia la zona donde el inodoro entra en contacto con el suelo, lo que facilita las tareas de higiene y reduce la acumulación de suciedad.

Tirar bicarbonato al inodoro una vez por semana: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos Shutterstock

¿Para qué sirve poner bicarbonato de sodio alrededor del inodoro?

El bicarbonato de sodio funciona como un absorbente natural que ayuda a disminuir la humedad superficial del baño. Al colocarlo alrededor de la base del inodoro, el producto absorbe parte de la humedad acumulada y contribuye a evitar la aparición de olores desagradables.

Tirar bicarbonato al inodoro una vez por semana: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos IA

Además, mantener esa zona seca favorece una limpieza más sencilla, ya que reduce la acumulación de residuos y facilita retirar la suciedad con un paño o una escoba. Aunque no reemplaza la limpieza habitual, sí puede convertirse en un complemento útil dentro de la rutina semanal del hogar.

Para aplicarlo, basta con espolvorear una capa fina de bicarbonato alrededor de la base del inodoro , dejar actuar durante varias horas y luego retirarlo con una escoba, un cepillo o un paño seco. El procedimiento puede repetirse una o dos veces por semana, según las necesidades del baño.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar bicarbonato en el baño?

Además de absorber la humedad y ayudar a neutralizar los malos olores, el bicarbonato presenta otros beneficios que explican por qué es uno de los productos preferidos para la limpieza doméstica:

No deja fragancias intensas.

Es fácil de aplicar.

Se trata de un producto económico y habitual en la mayoría de los hogares.

Permite reducir el uso de limpiadores químicos más agresivos.

Como complemento, muchas personas también lo utilizan para limpiar el interior del inodoro. En ese caso, se recomienda verter una pequeña cantidad dentro de la taza una vez por semana, dejar actuar unos minutos y luego frotar con el cepillo antes de tirar de la cadena. Esta práctica ayuda a eliminar residuos y mantener el sanitario en mejores condiciones.

De todos modos, los especialistas aconsejan realizar cualquier tarea de limpieza en ambientes bien ventilados, utilizar guantes para proteger la piel y evitar el contacto de los productos con el rostro o los ojos. El bicarbonato es una alternativa práctica para el mantenimiento cotidiano, pero siempre debe combinarse con una higiene regular del baño.