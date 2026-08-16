Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este lunes, 17 de agosto de 2026 a San Eusebio papa y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Eusebio papa (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Eusebio papa?

San Eusebio fue papa y valeroso testigo de Cristo, deportado por el emperador Majencio a Sicilia.

En esa isla dejó la patria terrena para merecer la patria celestial.

Trasladado su cuerpo a Roma, fue enterrado en el cementerio de Calixto.

Para las personas que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Eusebio papa (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 17 de agosto de 2026

El 17 de agosto de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos destacados a lo largo de la historia. Entre ellos se encuentra el Beato Alberto de Siena, un religioso del siglo XIII cuya vida se caracterizó por su dedicación y servicio a la comunidad. Asimismo, se recordará a Santa Clara de la Cruz, quien vivió en el siglo XIV, conocida por su fuerte compromiso con la fe y su labor en la evangelización.Otro de los santos que serán honrados en esta fecha es San Elías el Joven, del siglo X, venerado por su ejemplo de vida en la búsqueda del amor divino. Además, se conmemora a San Ierón de Frisia, del siglo IX y a Santa Juana Delanoue del siglo XVIII, cuya labor en la atención de los más necesitados ha sido un ejemplo de caridad cristiana.En esta jornada también se rendirá homenaje a otros beatos como Natal Hilario Le Conte y Nicolás Politi, ambos del siglo XVIII y XII respectivamente. Finalmente, se celebrará a San Mirón de Cizico, un mártir del siglo III cuyo sacrificio perdura como símbolo de la fe y la perseverancia cristiana.

La oración para San Eusebio papa:

Señor Dios, que concediste al papa san Eusebio fortaleza para mantener la disciplina de tu Iglesia, concédenos, por su intercesión, perseverar en la fe verdadera y en la caridad fraterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.