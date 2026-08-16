La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este domingo, 16 de agosto de 2026 a San Roque y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Roque (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Roque?

San Roque es un santo popular venerado en todo el mundo, especialmente conocido por su intercesión durante epidemias y enfermedades. Su devoción ha dado lugar a la construcción de numerosas capillas e iglesias en su honor, donde se le rinde culto por los favores que se le atribuyen. Destacado como el abogado contra la peste, su figura se ha consolidado en la historia como un símbolo de ayuda en tiempos de crisis sanitaria.

Nacido en Montpellier en torno al año 1300, San Roque quedó huérfano a una edad temprana y decidió vivir en la pobreza, vendiendo su herencia para ayudar a los necesitados. Su deseo de seguir a Jesús lo llevó a emprender una peregrinación a Roma, donde se dedicó a atender a los enfermos de peste, utilizando conocimientos médicos adquiridos en su ciudad natal, que era un centro académico destacado.

La historia de San Roque también incluye la famosa leyenda de su perro, que lo cuidó mientras estaba enfermo en el bosque. Este animal, que le traía pan, fue fundamental para su recuperación. Tras curarse, Roque enfrentó la adversidad al ser arrestado por soldados en Italia y murió en prisión. A pesar de las confusiones sobre su vida y muerte, su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en un santo muy querido y reconocido por su caridad y dedicación a los enfermos.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

entrega por Dios

Santoral del día | San Roque (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 16 de agosto de 2026

El 16 de agosto de 2026 se celebran numerosos santos que son recordados por su contribución a la fe y la tradición cristiana. Entre ellos se destaca a Santa Serena de Roma, del siglo IV, conocida por su devoción y martirio, así como a San Teodoro de Sión, también del siglo IV, quien es venerado por su vida dedicada a la espiritualidad.Asimismo, se rinde homenaje a varios beatos del siglo XX, como Santa Rosa Fan Hui, Beato Plácido García Gilabert, Beato Gabriel Sanchís Mompó y Beato Enrique García Beltrán, quienes han dejado un legado de amor y servicio en sus comunidades. Además, el siglo XIII aportó a la lista con el Beato Lorenzo el Coracero, conocido por su entrega altruista.San Esteban de Hungría, del siglo XI y San Frambaldo de Le Mans, del siglo VII, son otros de los santos que se celebran el mismo día, recordando su influencia en la historia cristiana. Esta jornada se convierte en un momento de reflexión y celebración para aquellos que siguen sus enseñanzas.

La oración para San Roque:

Glorioso San Roque, por aquella señal de la cruz que imprimías sobre los apestados y por los milagros que Dios obró por tu medio, líbranos de la peste y de toda enfermedad contagiosa; alcánzanos la salud del alma y del cuerpo y la gracia de vivir y morir en la amistad de Dios. Amén.