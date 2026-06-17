Desde julio de este año, las operaciones realizadas en ventanillas bancarias tendrán nuevas disposiciones. La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que los clientes deberán presentar un documento adicional para retirar dinero en efectivo en cualquiera de las sucursales del país.

La medida modificará el esquema actual, en el que es posible realizar depósitos o retiros únicamente con la tarjeta de débito o proporcionando el número de cuenta del destinatario. A partir de la entrada en vigor de las nuevas reglas, algunos movimientos estarán sujetos a requisitos adicionales.

Cambia el horario de atención de todas las sucursales bancarias del país: ahora también abrirán las ventillas los sábados (foto: archivo).

Conoce los requisitos operar en sucursales mexicanas y cumple con las disposiciones a nivel nacional.

¿Qué se necesita para retirar dinero de un banco?

Según la ABM, será obligatorio presentar una identificación oficial vigente para realizar determinadas operaciones en efectivo dentro de las sucursales bancarias del país.

El presidente de la asociación, Emilio Romano, explicó que, además de la identificación, las instituciones financieras requerirán la validación de al menos un dato biométrico del usuario, como huella digital o reconocimiento facial, dependiendo de los sistemas tecnológicos disponibles en cada banco.

Desde el organismo explicaron que el objetivo principal es reforzar los mecanismos de seguridad para prevenir delitos como:

Fraudes

Suplantación de identidad

Robos relacionados con operaciones bancarias

La combinación de identificación oficial y datos biométricos permitirá verificar con mayor precisión que quien realiza la transacción es el verdadero titular de la cuenta.

Además, la medida busca fortalecer los controles contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, así como impulsar la modernización del sistema financiero y reducir la dependencia del efectivo en las operaciones cotidianas.

¿Desde qué monto será obligatorio identificarse?

La disposición no aplicará a todas las transacciones. La presentación de la identificación oficial y la verificación biométrica serán obligatorias cuando los depósitos o retiros en efectivo sean por un monto igual o superior a 140,000 pesos.

En caso de no contar con la documentación requerida o no completar la validación correspondiente, la operación no podrá realizarse. Eta medida será aplicable en todas las instituciones bancarias que operan en México.

Detalles sobre las nuevas reglas de la Asociación de Bancos

Los usuarios tendrán hasta el 1 de julio de 2026 para asegurarse de que sus documentos estén actualizados. A partir de esa fecha, el personal bancario deberá corroborar la identidad de quienes realicen movimientos en efectivo por las cantidades establecidas.

Asimismo, se indicó que estas operaciones deberán ser efectuadas directamente por el titular de la cuenta, quien será responsable de acreditar su identidad ante la institución financiera.