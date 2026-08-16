Este domingo, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este domingo

Hoy te invadirá una energía más serena y revitalizante en ciertos aspectos de tu vida. Déjate llevar por esa corriente y acoge las muestras de afecto de alguien muy cercano, como un hijo o un hermano, que te arrancarán una sonrisa.

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy Libra brillará en el amor: la empatía y el encanto atraerán encuentros agradables y conversaciones sinceras; evita precipitarte y deja que todo fluya. Compatibilidad destacada con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este domingo?

Libra, hoy una energía serena y revitalizante impulsará tu suerte en el trabajo: si fluyes con ella, tomarás mejores decisiones y el cariño de un hijo o hermano elevará tu ánimo y atraerá oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra, cuida tu salud equilibrando descanso y movimiento, con alimentación variada, buena hidratación, gestión del estrés y chequeos preventivos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Empieza lento con respiración consciente. Muévete suave para reactivar el cuerpo. Acepta y agradece el cariño cercano.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.