A un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, datos históricos de Rappi anticipan que durante los días de partido el consumo digital en México aumentará, especialmente en categorías como comida rápida, bebidas alcohólicas, botanas e incluso productos de salud sexual. Información de RappiAds, basada en el comportamiento de consumo registrado durante la Copa Mundial Qatar 2022, reveló que en días de partido las ventas en la plataforma crecen 13%, el número de usuarios aumentó 10% y el ticket promedio avanzó 8%, reflejando cómo los aficionados transformaron sus hogares en puntos de reunión para seguir los encuentros. Además, 81% de los usuarios afirmó consumir futbol y 76% aseguró que planeaba ver los encuentros desde casa, principalmente acompañado de familiares, amigos o pareja. “En Rappi comprendemos que el fútbol es un fenómeno cultural que trasciende fronteras y mueve el comportamiento, consumo y las decisiones de los aficionados”, dijo Silvia Ramírez, Head de RappiAds México. La directiva agregó que “la posibilidad de acceder a productos en tiempos reducidos, así como de planificar reuniones sin desplazamientos, ha modificado la forma en la que se vive el fútbol”. La plataforma detalló que el incremento en el consumo comenzó hasta 11 horas antes de cada partido y alcanzó su punto máximo dos horas previas al inicio de los encuentros. Los restaurantes concentraron casi 65% de las órdenes realizadas durante los juegos, mientras que los servicios de entrega inmediata representaron 22% de las compras. Entre los productos más demandados destacaron la comida rápida como hamburguesas, pizzas y alitas con una preferencia de 69%; bebidas alcohólicas, como cerveza y destilados, con 54%; y snacks y botanas con 51%. Asimismo, la demanda de combos de alimentos creció de casi 20% a 25% durante los partidos, reflejando un mayor consumo grupal dentro del hogar. Más allá de la comida y bebidas, el estudio identificó incrementos superiores a 100% en compras digitales de algunos productos de supermercado y farmacia durante los días de juego. Las categorías con mayores aumentos fueron helados, con 124%; botanas y agua, con 110%; así como refrescos y carnes frías, con 109%. Sin embargo, uno de los datos que más llamó la atención fue el aumento de 103% en pedidos de productos de farmacia relacionados con salud sexual y aseo personal, comportamiento que evidenció cómo los encuentros deportivos también modificaron dinámicas de convivencia dentro del hogar. De cara al Mundial de 2026, la empresa lanzó “La Convocatoria”, una iniciativa con dinámicas y retos para que los usuarios puedan acceder a premios como pantallas de 120 pulgadas, teléfonos inteligentes, jerseys firmados y créditos dentro de la aplicación.