El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó el Simulador de la Declaración Anual 2025 para personas físicas, una herramienta digital que permite a los trabajadores asalariados revisar la información que el sistema ya tiene registrada y prepararse con anticipación para presentar su declaración durante el mes de abril. Este simulador incorpora diversas mejoras con el objetivo de facilitar el proceso de llenado, ofrecer mayor claridad sobre los ingresos reportados y ayudar a los contribuyentes a detectar posibles errores antes de enviar su declaración definitiva. Conoce los detalles de su funcionamiento y utilízala para cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. De esta manera, evitarás problemas con las autoridades. Entre las actualizaciones más relevantes que incorpora la plataforma para asalariados destacan: Una de las ventajas principales de esta herramienta es que permite revisar con anticipación los datos que el SAT ya tiene registrados en el sistema, entre ellos: Esta información permite detectar inconsistencias o errores antes de que inicie el periodo oficial para presentar la declaración anual. El simulador del SAT incorpora una mejora en el apartado de deducciones personales. Ahora se incluye una sección llamada “Sin clasificación”, donde aparecerán los CFDI que no hayan sido identificados automáticamente como deducciones debido a inconsistencias. En esta sección, el contribuyente podrá revisar esos comprobantes y, si cuenta con la documentación correspondiente, reclasificarlos o agregarlos manualmente para que sean considerados dentro de su declaración.