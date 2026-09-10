Nu, el banco digital más grande de Latinoamérica, inició operaciones en EE.UU. y presentó Nu Global, una nueva cuenta digital multidivisa que permitirá a los usuarios administrar dinero, realizar transferencias internacionales y hacer pagos en distintos países desde una sola aplicación.

El lanzamiento representa un nuevo capítulo para el neobanco que busca pasar de ser un banco digital líder en Brasil, México y Colombia a convertirse en una plataforma global de servicios financieros.

“Este es el siguiente capítulo de algo que comenzamos hace trece años en una pequeña casa de São Paulo”, dijo David Vélez, fundador y CEO de Nu.

El lanzamiento de Nu en EE.UU. ocurre después de reportar un trimestre con más de 140 millones de clientes y reportar una utilidad neta trimestral de más de u$s1,000 millones.

Las acciones de Nu Holdings, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, subieron casi 1% para cotizar en u$s15.12 por unidad.

Nu EE.UU. una cuenta digital, tarjeta y cashback

Nu en EE.UU. buscan competir con los bancos tradicionales con una propuesta completamente digital sin algunas de las comisiones habituales de la banca.

De acuerdo con un comunicado, la Cuenta Nu ofrecerá un rendimiento de 3.50% APY sobre los depósitos, con fondos mantenidos en Lead Bank, socio de Nu asegurado por la FDIC. También consideran la entrega de una tarjeta de débito de metal, metas de ahorro y transferencias internacionales sin comisiones.

Inicialmente, los usuarios podrán enviar dinero entre EE.UU., Brasil, México y Colombia, mientras que Nu planea ampliar posteriormente la cobertura a otros países.

La apuesta también contempló el lanzamiento de una tarjeta de crédito Nu, de la mano de Mastercard. Este producto no tendrá un costo anual y otorgará un cashback ilimitado de 1.5% en las compras. Sin embargo, se prevé elevar el cashback a 2% cuando los clientes cumplan determinadas condiciones.

La empresa explicó que con este plan, una parte del mercado estadounidense será transformado.

“Queremos ganarnos el lugar de ser la principal relación bancaria de las personas”, dijo Cristina Junqueira, cofundadora y CEO de Nu US.

La llegada de Nu a EE.UU. se da tras solicitar la licencia bancaria en septiembre de 2025 ante la Oficina del Contralor de la Moneda. Si bien la empresa recibió una aprobación condicional para establecerse como un banco, el lanzamiento se desarrolla a través de un modelo de banco asociado.

Operaciones con activos digitales

Con Nu Global, la firma de origen brasileño creó una cuenta multidivisas dirigida a personas que viven, trabajan o realizan operaciones financieras en distintos países. Según refiere el comunicado, los usuarios podrán hacer depósitos en USDC o euros digitales EURC, dos stablecoins vinculadas al dólar estadounidense y al euro.

Los saldos en USDC ofrecerán un rendimiento de 3.50% APY, mientras que los saldos en EURC tendrán un rendimiento de 2.20% APY, según Nu.

Con este producto, los usuarios podrán enviar y recibir dinero entre más de 35 países. El servicio comenzará con Europa y América Latina, mientras que Nu planea integrar posteriormente a México, Brasil, Colombia y EE.UU.

La cuenta permitirá mantener determinados activos digitales, como Bitcoin y Ethereum, junto con los saldos utilizados para las operaciones cotidianas en un horario ampliado las 24 horas, los siete días de la semana en la plataforma multibilingüe.