BYD se convirtió en la primera empresa china en ganar el reconocimiento por el mejor servicio al cliente de JD Power en México.

En esta noticia Dueños de autos verdes, los más satisfechos

El estigma de la mala atención al cliente y la baja calidad de las marcas chinas en materia automotriz está quedando relegado en la mente de los mexicanos, pues las empresas del país asiático están ganando terreno en el mercado de servicios automotrices y la satisfacción del cliente en relación a estas compañías creció 41 puntos en una escala de mil en el Índice de Satisfacción del Cliente 2026 (CSI, por sus siglas en inglés) para México.

Los autos chinos representan más del 11% del mercado mexicano de vehículos nuevos. Andrew Angelov

En este sentido, la automotriz mejor evaluada durante esta edición en el mercado de volumen fue la china BYD, y se convirtió en la primera marca de ese país en ganar el reconocimiento correspondiente en México.

“Las marcas chinas están logrando avances evidentes, pero a la mayoría aún le queda camino por recorrer para cumplir con las expectativas de servicio de los clientes mexicanos”, señaló Gerardo Gómez, director General de JD Power de México.

“A medida que los vehículos dependen cada vez más de actualizaciones de software y reparaciones especializadas, aquellas marcas y distribuidores que desarrollen la capacidad de servicio y la experiencia técnica necesarias para adaptarse a esta evolución estarán mejor posicionados para ganarse la confianza de los clientes”, añadió en la entrega de los premios.

La mejora en la percepción del servicio al cliente, ocurre en un momento en el que las marcas chinas representan más del 11% del mercado automotriz mexicano de autos nuevos, repartido en más de 33 firmas diferentes.

Dueños de autos verdes, los más satisfechos

Durante la presentación del índice, los dueños de los autos eléctricos e híbridos mostraron una mayor satisfacción con la atención que los dueños de autos de combustión interna.

La satisfacción entre los propietarios de vehículos híbridos enchufables (PHEV) aumentó 12 puntos hasta alcanzar los 899, en una escala de 1.000 puntos, mientras que la satisfacción de los propietarios de vehículos eléctricos de batería (BEV) subió ocho puntos hasta los 895.

Los propietarios de híbridos siguen siendo los más satisfechos, manteniendo una puntuación de 909, mientras que la satisfacción con los vehículos de gasolina cae dos puntos hasta los 881, debido en gran medida a un descenso de 20 puntos en la satisfacción con el asesor de servicio.

La consultora señaló que los datos confirman la relevancia que tiene la experiencia de servicio tradicional, incluso a medida que mejora la satisfacción con los vehículos electrificados.