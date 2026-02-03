PayPal anunció el nombramiento del español Enrique Lores como su nuevo CEO a partir del 1 de marzo, en un movimiento clave para redefinir su estrategia de crecimiento tras decepcionar a los mercados.

El gigante de los pagos digitales comunicó que Lores reemplazará a Alex Chriss, quien ocupaba el cargo desde 2023. Durante la transición, el director financiero y de operaciones, Jamie Miller, asumirá como consejero delegado interino.

El relevo se produce luego de que PayPal reportara resultados por debajo de las expectativas de los analistas , lo que aceleró la decisión del consejo de administración.

Un cambio de liderazgo tras resultados por debajo de lo esperado

PayPal se lleva al CEO de HP: el español Enrique Lores encabezará la nueva estrategia tras caer 16% en bolsa

El anuncio coincidió con la publicación de las cuentas del último trimestre, que no alcanzaron las previsiones de Wall Street. Además, la compañía recortó sus expectativas para el conjunto del ejercicio 2026.

Las acciones de PayPal llegaron a caer casi un 16% en las operaciones previas a la apertura de la Bolsa de Nueva York. El mercado reaccionó con fuerza tras conocerse la evaluación interna del consejo.

Según explicó la empresa, el consejo consideró que “el ritmo de cambio y ejecución no estaba en línea” con lo esperado bajo la gestión de Alex Chriss.

“Si bien se han logrado avances en diversas áreas durante los últimos dos años, el ritmo de cambio y de ejecución no ha estado a la altura de las expectativas del consejo”, señaló el directorio.

Quién es Enrique Lores, el nuevo CEO de PayPal

Enrique Lores, de 60 años, ocupaba desde hace más de seis años la presidencia y dirección ejecutiva de HP, cargo al que renunció este martes. La compañía de impresoras confirmó oficialmente su salida.

El directivo español forma parte del consejo de PayPal desde hace casi cinco años y ejercía como presidente no ejecutivo desde mediados de 2024. Es uno de los empresarios de origen español mejor pagados del mundo.

PayPal destacó que durante su etapa al frente de HP, Lores lideró con éxito un proceso de transformación estratégica e innovación. En ese período, amplió el negocio hacia servicios, suscripciones y soluciones emergentes.

Entre esas iniciativas, la empresa subrayó el desarrollo de ofertas basadas en inteligencia artificial, más allá de las actividades tradicionales de hardware.

Expectativas financieras y el desafío inmediato del nuevo CEO

PayPal prevé ahora que las ganancias ajustadas del año completo se muevan entre una leve caída de un dígito bajo y un ligero aumento. Esta previsión contrasta con el crecimiento del 8% que esperaban los analistas, según datos de LSEG.

En el último trimestre de 2025, la empresa registró ingresos por 8.680 millones de dólares, por debajo de la estimación de 8.800 millones del consenso del mercado.

Tras su nombramiento, Lores afirmó: “Fortaleceremos aún más la cultura de innovación necesaria para lograr una transformación a largo plazo, equilibrándola con la entrega de resultados a corto plazo, ejecutando con mayor velocidad y precisión y asumiendo la responsabilidad de una ejecución consistente trimestre tras trimestre, para consolidar aún más el liderazgo de PayPal en el sector”.

El nuevo CEO también subrayó que el sector de los pagos evoluciona más rápido que nunca, impulsado por nuevas tecnologías, cambios regulatorios, mayor competencia y la aceleración de la IA.

Cambios también en HP tras la salida de Lores

Tras la renuncia de Enrique Lores, el consejo de administración de HP nombró a Bruce Broussard como consejero delegado interino con efecto inmediato.

La compañía constituyó un comité de búsqueda para identificar a su próximo CEO y contrató a una firma internacional especializada en selección de ejecutivos para apoyar el proceso.

La salida de Lores se produjo, según indicó HP, “para buscar una nueva oportunidad profesional”, ahora concretada con su llegada al máximo cargo ejecutivo de PayPal.