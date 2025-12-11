Durante noviembre, con el incremento de 3.9% en el ámbito urbano, el precio de dos canastas básicas fue de 9,618 pesos.

El precio del bistec de res, la carne molida y del menú de las fondas fueron los factores que llevaron a la canasta básica a elevarse 3.9% anual en el ámbito urbano durante noviembre, lo que representó un aumento mayor al de la inflación.

De acuerdo con el Inegi, la inflación general durante el mes de referencia fue de 3.8% anual.

La canasta básica urbana se encareció 3.9% anual en noviembre.

El producto que tuvo un mayor incremento en su costo de venta al público fue el bistec de res (+18.8%), mientras que la molida se encareció 17.7%.

Debido a su peso específico en el indicador, los alimentos consumidos fuera del hogar tuvieron el mayor impacto en la canasta básica, al encarecerse 7.6% anual.

Y es que este último factor representa el mayor gasto por persona al mes. El inegi detalla que en promedio, una persona en una ciudad gasta MXN $760.81 mensuales en comidas fuera de casa, ya sea en fondas o puestos callejeros.

Por otra parte, el bistec de res también está entre los cinco productos en los que más se gasta dentro de la canasta básica con un promedio de MXN $127.91 durante noviembre.

Comparativa con el Salario Mínimo General 2026

Apenas la semana anterior, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) anunció un incremento de 13% en el Salario Mínimo General, por lo que a partir del 1 de enero los trabajadores mexicanos recibirán, al menos, MXN $315.04 diarios, lo que equivale a MXN $9,582.47 mensuales.

El objetivo del Gobierno Federal es que el Salario Mínimo General alcance para cubrir 2.5 canastas básicas al cierre del sexenio.

Durante noviembre, con el incremento de 3.9% en el ámbito urbano, el precio de dos canastas básicas fue de MXN $9,618.

Panorama complejo

La inflación para el primer trimestre del año entrante se ubicará en 4.5%, de acuerdo con estimaciones de Banamex, impulsada principalmente por el incremento en los impuestos aplicados a los jugos y refrescos con alto contenido de azúcar, o los cigarros.

En el caso de la canasta básica, los refrescos y jugos y néctares envasados forman parte de los productos contabilizados.

De hecho, el Inegi precisa que el gasto promedio de los refrescos de cola y de sabores en la canasta básica rebasa los MXN $100 mensuales y es el quinto producto con mayor gasto dentro del indicador en el ámbito urbano.

El promedio de gasto en los jugos y néctares envasados es mucho menor, pues apenas asciende a MXN $47 mensuales, pero se mantiene dentro de los productos consumidos por los mexicanos con mayor vulnerabilidad económica.