OMNi tomó el control de Jüsto tras adquirir las acciones de JÜSTO USA y la promesa de inyectar u$s 100 millones durante el primer año, con lo que se restablecieron las operaciones del supermercado digital y se sentaron las bases para asegurar su viabilidad financiera, de acuerdo con la empresa.

OMNi, encabezada por Moisés Chaves y Samuel Chaves, informó que la transacción permitió retomar la operación de Jüsto y avanzar en la integración de la experiencia de supermercado digital a su ecosistema, bajo una estrategia centrada en el usuario, el diseño empático y el uso de tecnología para atender necesidades cotidianas.

Reactivación operativa y laboral

La empresa señaló que en los próximos días se definiría la fecha para el reinicio del servicio a los usuarios de Jüsto, al tiempo que se activaría una ruta de trabajo para integrar la plataforma de supermercado digital al ecosistema de OMNi.

Como parte del plan de reactivación, se contempló la reincorporación de más de 500 colaboradores de Jüsto en distintas áreas operativas.

La adquisición contó con el respaldo de General Atlantic, FEMSA y otros inversionistas de Jüsto, mientras que HSBC validó la operación con el propósito de reanudar el servicio a los clientes.

El cierre de operaciones de Jüsto en México

Cabe recordar que la plataforma de supermercado digital Jüsto anunció el cese operaciones en México el 15 de diciembre de 2025, una decisión que respondió a factores financieros, operativos y estratégicos.

Tras el anuncio, la compañía puso a disposición de los usuarios un apartado de preguntas frecuentes en su sitio web justo.mx, con el objetivo de atender dudas relacionadas con pedidos, pagos y el cierre del servicio.

OMNi indicó que llevará a cabo una reestructura financiera y administrativa para asegurar la viabilidad de Jüsto, además de buscar recuperar la valuación de mercado que pudo haberle dado la etiqueta de unicornio de más de u$s 1,000 millones.