Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, reforzó su control sobre Grupo Ollamani, holding que administra al Club América, tras incrementar su participación accionaria cerca de 40%, en un movimiento que se da días después de anunciarse la alianza estratégica con General Atlantic.
De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el empresario adquirió 25.06 millones de acciones en circulación de la serie CPO, operación que representa alrededor del 21% del total de títulos en circulación.
“El señor Azcárraga controla Ollamani y ya cuenta con influencia significativa en la compañía”, señala el documento difundido al mercado.
Según el reporte anual 2024, Azcárraga Jean mantenía previamente una participación de 20.59% en Ollamani, por lo que, tras esta adquisición, su tenencia accionaria se eleva a aproximadamente 40%, consolidando su posición como accionista de control.
Actualmente, 8.84% de las acciones en circulación se encuentran distribuidas entre cinco fondos institucionales. La mayor participación corresponde a Operadora Inbursa de Fondos de Inversión, seguida por GBM, Compass Investments de México, Voya Investments y Storebrand Asset Management, según datos de Marketscreener.
Las acciones de Ollamani —con clave de pizarra AGUILAS— cerraron el viernes con un avance de 2.04%, a 75.32 pesos por unidad, en una jornada positiva para el papel.
Ollamani, alianza estratégica
El movimiento se produce luego de que General Atlantic acordara la compra del 49% del capital de Ollamani, en una transacción valuada en cerca de 490 millones de dólares, sujeta aún a la aprobación de reguladores y accionistas.
La operación apunta a potenciar líneas de negocio subexplotadas, principalmente aquellas vinculadas a la monetización de la base de aficionados, contenidos digitales y experiencias para fans.
En este marco, la alianza contempla también la incorporación de Kraft Analytics Group (KAGR), firma especializada en analítica avanzada, fan experience y consultoría estratégica, con el objetivo de optimizar ingresos y profundizar el vínculo con la afición.