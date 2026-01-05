En esta noticia Ollamani, alianza estratégica

Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, reforzó su control sobre Grupo Ollamani, holding que administra al Club América, tras incrementar su participación accionaria cerca de 40%, en un movimiento que se da días después de anunciarse la alianza estratégica con General Atlantic.

De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el empresario adquirió 25.06 millones de acciones en circulación de la serie CPO, operación que representa alrededor del 21% del total de títulos en circulación.

“El señor Azcárraga controla Ollamani y ya cuenta con influencia significativa en la compañía”, señala el documento difundido al mercado.

Según el reporte anual 2024, Azcárraga Jean mantenía previamente una participación de 20.59% en Ollamani, por lo que, tras esta adquisición, su tenencia accionaria se eleva a aproximadamente 40%, consolidando su posición como accionista de control.

Actualmente, 8.84% de las acciones en circulación se encuentran distribuidas entre cinco fondos institucionales. La mayor participación corresponde a Operadora Inbursa de Fondos de Inversión, seguida por GBM, Compass Investments de México, Voya Investments y Storebrand Asset Management, según datos de Marketscreener.

Las acciones de Ollamani —con clave de pizarra AGUILAS— cerraron el viernes con un avance de 2.04%, a 75.32 pesos por unidad, en una jornada positiva para el papel.

El movimiento se produce luego de que General Atlantic acordara la compra del 49% del capital de Ollamani, en una transacción valuada en cerca de 490 millones de dólares, sujeta aún a la aprobación de reguladores y accionistas.

La operación apunta a potenciar líneas de negocio subexplotadas, principalmente aquellas vinculadas a la monetización de la base de aficionados, contenidos digitales y experiencias para fans.

En este marco, la alianza contempla también la incorporación de Kraft Analytics Group (KAGR), firma especializada en analítica avanzada, fan experience y consultoría estratégica, con el objetivo de optimizar ingresos y profundizar el vínculo con la afición.