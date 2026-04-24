Durante el primer trimestre de 2026, Quálitas reportó una utilidad neta de MXN$ 1,555 millones, lo que representó una caída anual de 27.5%, en un entorno de mayores costos incluido el impacto del IVA en siniestros y menores ingresos por inversiones, de acuerdo con su reporte financiero. En contraste, la aseguradora registró un sólido crecimiento en su negocio, con primas emitidas por MXN$ 21,693 millones , un alza de 15.3% anual, impulsada principalmente por los segmentos de flotillas e instituciones financieras. El deterioro en la rentabilidad respondió, en parte, al incremento en los costos de siniestralidad, que aumentaron 17.1% en el periodo, llevando el índice a 62.6%, nivel que ya incorpora el efecto del IVA en el costo medio de los siniestros. Ante este entorno, la compañía implementó ajustes en tarificación es decir, incrementos en precios de pólizas, además de medidas de control de costos y eficiencias operativas para compensar el impacto regulatorio. A la par, los costos de adquisición crecieron 18%, presionados por un mayor peso del segmento de instituciones financieras, que implica el pago de comisiones más elevadas. No obstante, estos esfuerzos no fueron suficientes para evitar la caída en la utilidad, ya que también se observó una disminución relevante en los ingresos financieros. El resultado integral de financiamiento se redujo 23.3% anual, afectado por menores tasas de interés y un menor rendimiento del portafolio de inversión. En el periodo, el rendimiento sobre inversiones se ubicó en 7.4%, por debajo del 10.8% registrado un año antes, en línea con el entorno de tasas a la baja en México. Como resultado, el resultado técnico de la compañía cayó 19%, mientras que el resultado operativo disminuyó 28.2%, reflejando que el crecimiento en ingresos no logró compensar el incremento en costos. Pese a la presión en rentabilidad, Quálitas mantuvo una sólida posición financiera, con un índice de solvencia de 314% y un portafolio de inversiones de MXN$ 53,956 millones, concentrado principalmente en instrumentos de renta fija. La compañía destacó que continuará enfocando su estrategia en fortalecer su liderazgo en México, impulsar el crecimiento de sus subsidiarias y expandir su oferta dentro del ecosistema de seguros.