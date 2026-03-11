Las primas emitidas del seguro automotriz en México crecieron 9.9% en 2025, al alcanzar MXN$ 212,351 millones, impulsadas principalmente por el aumento en las ventas de autos y el financiamiento vehicular, de acuerdo con el reporte sectorial presentado por Quálitas. Durante el año, las ventas de vehículos ligeros sumaron 1.52 millones de unidades, lo que representó un crecimiento anual de 1.4%. Además, 62.5% de los autos vendidos se adquirieron mediante crédito automotriz, un factor que suele elevar la contratación de seguros, ya que las unidades financiadas generalmente requieren una póliza. El reporte también mostró que el índice combinado del sector se ubicó en 95.8%, indicador que mide la relación entre siniestros y gastos operativos frente a las primas cobradas. En este contexto, Quálitas reportó un crecimiento de 9.2% en primas emitidas, con lo que mantuvo su liderazgo en el mercado asegurador automotriz en México, con 33.6% de participación. La compañía también destacó en rentabilidad al registrar un índice combinado de 92.2%, por debajo del promedio del sector, además de una siniestralidad menor, lo que reflejó una mayor disciplina en el control de costos. “Históricamente, el principal motor de la rentabilidad de Quálitas ha sido su estricto control de costos”, señaló GBM Insight en su análisis sobre la aseguradora. El análisis añadió que 2026 será un año de transición para la industria, debido a un nuevo entorno regulatorio; sin embargo, la empresa prevé alcanzar o incluso superar el rango alto de su guía de rentabilidad. La expectativa es registrar un índice de siniestralidad de entre 62 y 65%, así como un índice combinado de entre 92 y 94%, niveles que reflejarían estabilidad en la rentabilidad del negocio incluso ante cambios regulatorios.