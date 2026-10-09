Nestlé elevó a 2,000 millones de dólares su inversión en México, también prevé incorporar a 2,000 caficultores de Veracruz y distribuir 70,000 plantas de café entre 2028 y 2030 para fortalecer el suministro local.

En esta noticia Café mexicano, pieza de la estrategia productiva

Nestlé elevará a u$s 2,000 millones de dólares su inversión en México hacia 2030, el doble de los u$s 1,000 millones anunciados previamente en 2025, en una apuesta que combina la expansión de sus operaciones industriales con el fortalecimiento de su cadena de suministro agrícola.

El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras una reunión en Palacio Nacional con Philipp Navratil, director ejecutivo global de la multinacional suiza. De acuerdo con la mandataria, la empresa también impulsará la producción nacional de café durante la segunda mitad del sexenio.

El plan contempla, entre 2028 y 2030, la distribución de 70,000 plantas de café y la incorporación de 2,000 productores de Veracruz a los esquemas de abastecimiento de la compañía, según la información difundida por la presidenta Sheinbaum.

Café mexicano, pieza de la estrategia productiva

Veracruz ocupa un lugar relevante en la operación cafetalera de Nestlé. En julio de 2022, la empresa inauguró en el estado una fábrica de Nescafé que requirió una inversión de u$s 340 millones de dólares y que, según la compañía, permitiría producir 40,000 toneladas adicionales de café verde al año, principalmente con materia prima mexicana.

Con el nuevo programa de plantas y productores, Nestlé apunta a reforzar el vínculo entre la producción agrícola nacional y las necesidades de abastecimiento de la multinacional.

Más allá del café, el plan anunciado en 2025 contemplaba incrementar la producción de distintos productos de la compañía en México, mientras que el nuevo compromiso extiende la escala de la inversión prevista para el sexenio.